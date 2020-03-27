北京懲不文明行為 流感不戴口罩將罰

中國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，防範疫情的法規也開始改革。北京市昨天提交《北京市文明行為促進條例（草案）》修法申請，規定在公共場所，咳嗽、打噴嚏時不遮掩口鼻，得了流感不佩戴口罩等行為，可能將面臨處罰。

新京報報導，《北京市文明行為促進條例（草案）》26日提交市15屆人大常委會第20次會議二審。北京市人大法制委員會副主任委員孫力表示，在調研中，有些常委會組成人員、代表提出，應當結合此次新型冠狀病毒肺炎疫情防控，從文明行為角度作出相應規定，據此，法制委員會建議增加相關內容，也修改了關於從重處罰的規定。

根據這項草案增加的第16條，「在公共場所咳嗽、打噴嚏時遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時佩戴口罩；傳染病患者配合相關檢驗、隔離治療等措施，如實提供有關情況」，條文也規範了「不濫食野生動物，不非法買賣野生動物及其製品」等內容。

此外，草案中還增加了「不造謠、不信謠、不傳謠」，「用餐實行分餐製、使用公筷公勺」， 「遇有突發事件時配合各項應急處置措施」等行為。

根據行政處罰的設定原則，對草案規定的從重處罰和按最高額度處罰進行修改，規定實施本條例中規定的不文明行為，拒不改正或者多次違反的，有關行政執法部門可以在法律、法規規定的行政處罰幅度範圍內從重處罰。

報導指出，草案二審同時刪除了關於曝光不文明行為的規定。原草案一審稿曾規定對拒不配合執法的行為可以予以曝光。為避免侵犯公民個人隱私、人格尊嚴，建議刪去曝光的規定，並與治安管理和刑法作出銜接性規定。

對草案中規範的「文明行為」，孫力表示，法制委員會經研究認為，文明行為涉及市容環境衛生、交通、控菸、養犬、旅遊、網絡等多領域的法律法規。草案二次審議稿規定的一些重點治理行為，都屬於違法行為，在23部現行相關法規中都已規範，條例不再重複規定。