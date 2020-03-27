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好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

香港新增確診 4人失去嗅覺味覺

中央社 / 香港27日電

武漢肺炎可導致患者失去嗅覺或味覺。官方香港電台今天報導，本地昨天新增的43名確診病例中，至少4人失去嗅覺和味覺。

這4人近日分別自英國和美國回港；但報導未說明這種臨床病症的消息來源。

許多例子顯示，失去嗅覺或味覺是感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的特殊徵兆。日本放送協會（NHK）今天報導，日本職棒阪神虎隊共有3名球員確診，包括投手藤浪晉太郎以及一起用餐的2名隊友，3人都有喪失味覺的情況。

另據美國紐約時報稍早前引述專家指出，突然喪失嗅覺或味覺異常，都可能是感染武漢肺炎的徵狀；這些人可能成為「隱性帶原者」，應自行隔離，以免無意中散佈病毒。

紐時指出，27歲美國職籃（NBA）爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）日前推文指感染武漢肺炎後出現喪失嗅覺、味覺的症狀後，有更多例子顯示相同情況，包括確診的母親聞不到孩子尿布臭味、廚師嗅不出咖哩和大蒜氣味。

此外，報導說，在中國、韓國和義大利等疫區，有1/3的病患都回報失去嗅覺。

新冠肺炎 COVID-19

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