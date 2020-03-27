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美頻頻稱「武漢病毒」 耿爽：美企圖藉此轉嫁責任 用心極其險惡

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
中共外交部發言人耿爽。美聯社資料照片
中共外交部發言人耿爽。美聯社資料照片

美國駐華大使館官方微博26日連續在兩篇文章中，將新冠肺炎病毒稱為「武漢病毒」，而在25日，美國國務卿龐培歐在七國集團外長舉行視頻會議後的記者會上，也將新冠肺炎病毒稱為「武漢病毒」。對此，中國外交部發言人耿爽痛批，美企圖藉此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡。

環球網報導，在26日的外交部記者會上，中國外交部發言人耿爽回應了美國國務卿龐培歐將新冠肺炎病毒稱為「武漢病毒」一事。耿爽表示，世界衛生組織和國際社會都明確反對，將病毒同特定的國家和地區相聯繫，反對藉此搞污名化。世衛組織和國際社會，也都高度肯定中國的抗疫工作。然而這個美國政客卻執意逆國際共識而動，繼續對中國搞污名化，詆毀抹黑中方的抗疫努力，企圖藉此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡。

據報導，耿爽指出，當前新冠肺炎疫情肆虐全球，美國國內的疫情日益惡化。如果這個時候還不把精力用於自己本國的疫情防控，用於為國際抗疫合作營造氣氛，反而一再的挑起政治爭端，破壞國際抗疫合作，這種政客還有什麼道德可言？

新冠肺炎 COVID-19

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