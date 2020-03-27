學者：武漢或有近六成感染病例未被發現

（德國之聲中文網）中國官方媒體《中國新聞周刊》日前援引華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊3月6日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布的論文報道稱，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微的病例。該團隊的最新統計數據和建模顯示，無症狀感染者的比例可能被大大低估。而有研究已經顯示，無症狀或症狀輕微的感染者可能具有高度傳染性。

鄔堂春告訴《中國新聞周刊》，武漢目前可能存在59%未被發現的感染病例，這是他的團隊基於最保守的模型預測出來的，並沒有進行實際的流行病學調查。"科學是非常嚴謹的，可能的東西不能說成肯定。模型的空間設計沒有完美的，所以一定要有大樣本去做實際抽樣，才能得出地區的差異和潛在的隱性感染數量。"鄔堂春說。

鄔堂春在接受采訪中再三強調，對於中國和世界來說，隱性感染問題都是疫情防控中非常重要的科學問題，應當得到高度重視。

確診定義的不同標准

在新冠病毒所有無症狀感染者中，包括在檢測時暫未發病的潛伏期患者，以及感染病毒後始終不發病的隱性感染者。根據世衛組織發布的《人感染2019新型冠狀病毒引起的2019冠狀病毒病的全球監測》，"無論有無臨床體征和症狀，經實驗室確診感染新冠病毒者"均為確診病例。

但中國的確診標准與此不同，在中國國家衛健委今年2月7日發布的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第四版）》中，將核酸檢測陽性病例分為確診病例和無症狀感染者兩類，此後，無症狀感染者不再被列入確診名單。這也是2月9日黑龍江省衛健委宣布該省前一天核減了14例確診患者的原因。因為其中有13例檢測陽性但無症狀的感染者。

在2月5日更新《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案 第五版》中，中國國家衛健委首次明確表示"無症狀感染者也可能成為傳染源"。而之前第四版的相關定義則是"目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的肺炎患者"。作為中國最權威的衛生健康管理部門，中國國家衛健在新冠病毒疫情爆發以來，一直在不斷推出新型冠狀病毒感染的肺炎《防控方案》和《診療方案》兩種指導性政策文件。

抗體檢測"砸鍋賣鐵也應該做"

《中國新聞周刊》的報道指出，2月13日，《國際傳染病雜志》收到北海道大學流行病學家西村浩史等日本專家的論文。這篇論文對從武漢包機撤離的565名日本公民進行研究，結果發現撤離者有13人感染，其中4人為無症狀感染者，比例為30.8%。就此，西村團隊估計，在新冠病毒感染者中，可能有少於一半的感染者沒有症狀。

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復旦大學公共衛生學院原院長、中華預防醫學會新冠肺炎防控專家組成員姜慶五教授也向《中國新聞周刊》表示，很多傳染病都存在隱性感染，同時，部分隱性感染者也會成為傳染源。因為帶毒的隱性感染者不會進行隔離，活動範圍很大，所以其危害性也就更大。在目前的情況下，通過模型來判斷隱性感染是一種方法，但是，由於模型的假設條件很多，所以不應倡導。他提醒，像武漢這麼大範圍的感染，不能過度信任模型，一定要通過實際調查來回答隱性感染人數的問題。

姜慶五解釋說，人體在感染病毒後，大部分患者都會產生抗體，這就是病毒在人體中存在的證據。因而，進行抗體檢測是確認新發傳染病隱性感染很好的方式。在武漢地區，派專業的流行病學調查人員進行抗體流行病學抽樣調查是很有必要的。他指出，在理論上，抽樣的樣本規模越大越好。而具體的流行病學調查則需要假設一系列的條件，才能確定樣本數量。根據武漢目前的累計確診人數，起碼要做2500人以上的抽樣調查，才能反映整體情況。

這位學者稱，隱性感染的數據是影響日後決策的重要指標，關系到新冠肺炎是否會卷土重來，以及一旦卷土重來，該如何應對。有關部門可以參考調查結果，進行下一階段的決策。姜慶五強調：在武漢地區，抗體抽樣調查是完全可操作的。這也是武漢應該完成的，因為除武漢之外，沒有其他地區可以完成。這樣的調查"對武漢、對國家都很有意義，只要有可能性，即使砸鍋賣鐵也應該做。"

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