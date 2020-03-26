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新冠肺炎疫情延燒 香港專家：患者發病首週唾液最毒

中央社 / 台北26日電
香港大學等機構研究指出，新冠肺炎患者的唾液病毒載量在症狀出現後第一週最高，之後隨著時間而下降。這可解釋疫情快速傳播的特性。 中新社資料照片
香港大學等機構研究指出，新冠肺炎患者的唾液病毒載量在症狀出現後第一週最高，之後隨著時間而下降。這可解釋疫情快速傳播的特性。 中新社資料照片

香港大學等機構研究指出，新冠肺炎患者的唾液病毒載量在症狀出現後第一週最高，之後隨著時間而下降。這可解釋疫情快速傳播的特性。

這篇23日發表於國際醫學期刊「刺胳針」（TheLancet）的研究指出，雖然患者抗病毒表面和內部蛋白的抗體已經形成，但1/3的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）感染者口咽後（深喉）唾液樣本，在20天或更長時間內仍能檢測到病毒RNA。

研究說，年紀愈長的患者病毒峰值載量愈高，而血清抗體水準則與臨床嚴重程度無關。大多數患者在症狀出現後第10天或10天後，出現抗體反應。

作者認為，這項發現強調對高風險個體嚴格控制感染，以及早期使用有效抗病毒藥物的重要性。

澎湃新聞昨天報導，新加坡研究人員先前也有類似發現。新冠肺炎患者發病初期症狀雖然輕微，但體內病毒量卻是最多的階段，隨著症狀發展，病毒量逐漸減少，這意味患者體內病毒量與症狀嚴重度未呈正比。

這項最新研究是由香港大學李嘉誠醫學院、香港大學深圳醫院臨床微生物學與感染控制系等機構共同完成，責任作者是香港大學深圳醫院臨床微生物學與感染控制系袁國勇博士。

作者還指出，新冠（武漢）病毒載量與流感病毒載量相似，都在症狀發作前後達到高峰；而SARS冠狀和MERS冠狀病毒的病毒載量則分別在症狀發作後10天左右以及第2週才達高峰。

作者認為，新冠病毒感染者在症狀出現時病毒載量高，顯示病毒易於傳播，即使患者的症狀相對較輕。這項發現可以解釋在社區和衛生保健環境中，出現的有效人際傳播。

今年1月22日至2月12日期間，研究人員在香港的兩家醫院篩選了30名新冠肺炎患者，其中23人納入這項研究。患者的中位年齡為62歲，年齡跨度在37至75歲之間，包括13名男性和10名女性。

其中10例屬嚴重病例，都需要補充氧氣，13例為輕症。23名患者中有11人有慢性病，包括6例高血壓和4例糖尿病，重症患者中更常見慢性病。5名送入加護病房患者中，3人需插管，2人不治。

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