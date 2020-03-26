新冠肺炎確診倍增 香港添43例患者
香港今天新增43人確診新冠肺炎，目前為止已累計453名患者。衛生官員強調，過去一週本地確診個案倍增，呼籲市民在防疫上不要鬆懈。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，今天新增的確診病患中，29人有去過美國和加拿大等地的外遊紀錄，其中有10名留學生。
其餘14名確診病患沒有外遊紀錄，但大都與之前發生的群體聚會感染個案有關，包括在蘭桂坊酒吧的一次音樂集會，持續有人病發。
食物及衛生局副局長徐德義說，過去一週，本地確診的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）患者較19日之前增長了一倍，呼籲市民在防疫上不要鬆懈。
他並說，近日從中國大陸湖北省回來的港人，感染病毒的風險低於從海外回港的人。
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