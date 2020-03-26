快訊

英人控台檢疫所有如監獄？ 陳時中：絕對沒有虧待

我國確診案例年輕人多 張上淳：較常出國旅遊、留學

山東新規：入境一律搭飛機 自費集中隔離14天

中央社 / 台北26日電

中國大陸山東省今天宣布入境防疫新措施，規定境外所有國家、地區人員一律轉乘飛機入境，不得擅自乘坐其他交通工具；入境後須接受集中隔離14天，費用自理。

據中國山東網，中共山東省委新冠（武漢）肺炎疫情處置工作領導小組辦公室25日印發「新冠肺炎疫情期間入境來魯人員須知」，並於今天發布，宣稱這是為有效應對入境山東人員的疫情傳播風險。

這項須知要求，進入山東人員的省內親屬或工作單位，須提前72小時向所在社區（村居）或公安機關報告擬入境人員抵達航班、時間、口岸等相關資訊。

須知並規定，外省口岸入境人員除確診病例、核酸檢測為陽性、疑似病例和有發燒等症狀患者就地隔離治療外，「其他人員一律轉乘飛機抵魯，不得擅自乘坐其他交通工具」。北京口岸和山東省內口岸入境人員按照原有規定執行。

山東已於17日對來自所有國家和地區的入境人員，一律實施14天集中隔離或居家隔離措施。

今天發布的須知明訂，除入院治療者、接受醫學觀察者及經批准不適宜集中觀察者外，所有入境山東人員一律「點對點」接送至隔離點，進行14天集中隔離，並按要求進行病毒核酸檢測，且自行承擔相關費用。

據官方通報，截至25日午夜，山東2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）累計境外輸入確診病例10例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

整理包／台灣新增17例境外移入共252例確診 病例背景一覽

防堵新冠肺炎！加拿大強制要求入境者 自我隔離14天

留學生確診被罵翻 陳時中希望民眾用這句話看待返國者

關機失聯 檢疫男外宿被逮罰百萬

相關新聞

圖表看疫情／美國確診逼近7萬例 死亡人數破千

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

新冠肺炎疫情 恐致大陸未來兩季高達1800萬人失業

野村證券中國首席經濟學家陸挺與野村證券中國經濟學家王競警告，這次新冠肺炎疫情將使得全球失業率快速上升，大批企業倒閉破產。...

香港麥當勞暫停大堂用餐 數百「麥難民」無「家」可歸

麥當勞宣布從25日起兩周，晚上6時後暫停大堂用餐服務，只設外賣及麥麥送，此舉令部分在24小時分店露宿的「麥難民」將無家可歸，社區組織呼籲民政事務總署開放臨時收容中心

第二批湖北包機抵港 「最掛念香港的自由」

政府安排第二批包機接載留湖北省的港人返港，當中四分之一是小童，25日的兩班包機夜晚已先後抵港，共接載了281名港人，另外有1人臨時通知不乘坐包機，3人在當地未能通過體溫檢測

港確診激增…CNN：太快鬆懈 林鄭：抗疫鬆懈會前功盡廢

香港雖鄰近率先爆發新冠肺炎的中國，但確診數字一直相對較低，本月初累計約150宗病例，但最近卻突然上升至逾400宗。美國有線電視新聞網（CNN）一篇分析文章指出，最大原因和香港太快鬆懈，民眾警覺性降低有關

香港確診逾400宗…蘭桂坊酒吧群組 增至13人染疫

香港25日暫時新增24宗新型肺炎確診個案，累計確診個案增至410宗。新增的個案中，有3人與蘭桂坊酒吧Insomnia有關，分別是該酒吧的侍應、樂隊成員、光顧的國泰機師，蘭桂坊酒吧群組增至13人染疫。生防護中心表示，由於部分患者去過不止一間酒吧

香港22歲女警初步確診 同隊40警留家

一名駐守深水警署的22歲女警員初步確診新型冠狀病毒，她隸屬巡邏小隊 ，過去14日並沒有外遊紀錄。警方在社交網頁表示，這名女警24日當值期間身體不適，並沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸

中國駐西班牙大使館勸僑民、留學生留在當地 勿冒險返國

中國近期新冠肺炎新增確診病例，大部分均為境外移入。因此，中國駐西班牙使館領事參贊朱健日前勸退返國潮。他表示，旅途風險高，呼籲旅居西班牙的中國公民「在本地居家抗擊疫情」

歧視？湖北男子回貴陽復工 不能下車上廁所

隨著新冠肺炎疫情防控形勢轉好，企業復工復產的腳步也在加快。來自湖北石首的袁先生趕到貴州貴陽上班，卻被當地居委會要求不能下車，他內急想上廁所只能在車內用塑料袋解決

16歲英國留學生抵北京確診 稱學校不許戴口罩

北京市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作25日舉行新聞發布會。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報境外輸入確診病例，共五例均為中國在外留學生。其中，一名16歲留學生，自稱在英國期間學校不許戴口罩。另外，中國駐日本大使館24日向在日中國留學生發放3萬片愛心口罩

湖北人仍受歧視？鄰座乘客下機須集中隔離14天

新冠肺炎疫情已趨平穩，湖北也迎來解封的好消息，但是各地仍零星傳出「湖北人」受歧視的案例，一名女子從四川搭機赴新疆，就因為相鄰乘客是湖北人而被要求集中隔離14天

武漢公車恢復運營 乘車須持綠碼實名登記上車

武漢部分公車線路25日恢復運營，乘客須用手機掃碼實名登記上車。另外，武漢市交通運輸局局長徐斌呼籲，65歲以上老人及非必須出行人群，暫時不要乘坐公共交通出行

熱門新聞

圖表看疫情／美國確診逼近7萬例 死亡人數破千

英國返台女留學生有上呼吸道症狀 嘉義市出現第一起確診案例

這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

英國王儲71歲查理王子 確診新冠肺炎

英國情侶入境台灣被隔離 女方母批：環境差到像監獄

為何「被請辭」？ 郭榮宗回嗆蘇貞昌：你心裡最清楚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。