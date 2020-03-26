香港麥當勞暫停大堂用餐 數百「麥難民」無「家」可歸

麥當勞宣布從25日起兩周，晚上6時後暫停大堂用餐服務，只設外賣及麥麥送，此舉令部分在24小時分店露宿的「麥難民」將無家可歸，社區組織呼籲民政事務總署開放臨時收容中心。

香港電台報導，有露宿者蔡先生表示，自己做了「麥難民」數月，受措施影響，今晚只能去後樓梯露宿，對措施感到無奈。

社協表示，根據2018年數字，估計全港有448位無家者選擇棲身麥當勞，未來兩星期任何一志願機構不可能有足夠宿位安置全部「麥難民」，要求政府考慮開放油麻地梁顯利、深水南昌、荃灣雅麗珊以及北角區等社區中心。

香港01報導，成為「麥難民」三年的May May稱，得知麥當勞暫停晚上堂食後，她甚為擔憂。由於擔心到光線昏暗的公園露宿危險，她計畫到尖沙咀文化中心一帶覓過夜地方。香港社區組織協會社區組織幹事吳東稱，無家者亦有防疫需要，希望政府盡快提供臨時收容所供無家者入住，讓他們有地方沖涼、休息，「對防疫相對安全」。

社協社區組織幹事吳東過去一直協助無家者，呼籲政府考慮開放臨時收容中心給無家者，社協亦計畫動用露宿者基金，資助露宿者租住一個月賓館的租金。吳東稱昨晚與兩隊外展義工走訪深水及油尖旺一帶的麥當勞，接觸了50多名「麥難民」，他們均表示很擔心，「擔心係街唔乾淨、有人偷」。

吳東稱，因疫情肆虐，早前政府體育館關閉，令露宿者即使想沖身保持衛生，亦無地方可沖涼，「無家者都有防疫需要」。吳東認為，政府應盡快推出短期臨時收容中心，供無家者過夜。他亦建議，若聚集在室內危險，政府可考慮開放指定室外籃球供無家者過夜，規定他們之間要保持距離，「有個地方相對冇咁危險，附近有廁所沖涼，對防疫相對安全。」