第二批湖北包機抵港 「最掛念香港的自由」

政府安排第二批包機接載留湖北省的港人返港，當中四分之一是小童，25日的兩班包機夜晚已先後抵港，共接載了281名港人，另外有1人臨時通知不乘坐包機，3人在當地未能通過體溫檢測。

香港電台報導，有回港的人說，當地管控很嚴，好似「軟禁」，最掛住香港的「自由」；亦有人說「半喜半憂」，因為香港每天都有人感染。

從湖北黃石市回港的蔡先生說，滯留湖北兩個多月，最掛念香港的「自由」，因為黃石當地的管控很嚴，不准居民外出，小區每日都有人駐守，一發現有人外出就會捉回他們，自己心情亦很低落。蔡先生又說，回港比較安心，會配合香港的家居隔離措施，不會外出吃飯。

隨包機到湖北的醫管局醫生表示，乘坐這輪包機回港的市民，大部分人都健康，但有個別人士有長期病患，當局有特別留意他們的健康情況。

香港01報導，第一班包機於25日下午6時前抵達香港機場，身穿保護衣的生署人員登上飛機進行檢疫。與從歐美返港的乘客不同，從湖北回來的乘客不需要配戴電子手環，只需要回家後接受14天的家居檢疫。

據報導，從黃石市回來的陳小姐表示，年廿八回湖北探親，其後便在湖北滯留了2個多月，憶起當地封城多天仍猶有餘悸。回港後仍要自我家居檢疫14日，她則表示接受，「大家安心、開心就好。」

隨團出發協助滯留港人返港的急症科醫生蕭粵中6時許也步出機場。他自己只配戴了口罩，但所有行李用膠袋封起。他表示，整個航班順利，但有個別長期病患需要照顧。他說今次的包機與上次武漢包機有些不同，內地疫情已經有好大分別，機上的隨團醫護人員都有做足防護措施，故與上次一樣，相關的醫護人員毋須隔離，便可回日常的工作崗位工作。