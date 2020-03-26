港確診激增…CNN：太快鬆懈 林鄭：抗疫鬆懈會前功盡廢

香港雖鄰近率先爆發新冠肺炎的中國，但確診數字一直相對較低，本月初累計約150宗病例，但最近卻突然上升至逾400宗。美國有線電視新聞網（CNN）一篇分析文章指出，最大原因和香港太快鬆懈，民眾警覺性降低有關。此外，行政長官林鄭月娥也表示，月中以來出現的「返港潮」令輸入個案大增，強調現在抗疫工作絕不能鬆懈，否則過去兩個月的努力會前功盡廢。

CNN記者James Griffiths在文中表示，只是一個星期前，香港看來仍是抗疫的榜樣，即使疫情陸續在日本、南韓以至歐洲爆發，香港在本月初仍只得約150宗累計確診個案。不過，隨著最近病例急升，香港正提供一個截然不同的教訓課題：如你太快鬆懈會發生甚麼事。

文章指香港公務員留在家中工作數周後，至3月2日復工，約18萬名公務員及其他私營機構的員工陸續回到辦公室，一度乘客稀疏的的港鐵車箱，現在又擠滿了人。

香港亦因此開始鬆懈，除了重回辦公室工作，亦開始聚餐、去公園、出席婚宴或其他大型社交聚會；雖然戴口罩仍然普遍，但有些人已經不戴，尤其是移動距離較短之時，民眾都有種社會已慢慢回復正常的意識。

自本月16日以後，香港平均每日出現十幾宗新增病例，雖然大部分個案都是海外傳入，但由於隔離措施不足，社區感染已重現，只是民眾的警覺性已不如以往。

另據香港電台報導，行政長官林鄭月娥發表文章，指香港疫情比不少歐美和亞太地區好，但自今月中的變化令人十分擔憂。

她表示，隨著歐美國家疫情日趨嚴峻和當地大學及寄宿學校相繼停課，大批本港居民和留學生返港，形容這股「返港潮」令輸入個案大增，當中過去兩星期，接近九成的確診個案或他們的緊密接觸者都有外遊紀錄，單是英國留學生則有28人。

林鄭月娥說，市民要長期留在家中、無法正常活動、保持社交距離並非易事，但強調現在絕不是鬆懈的時候，否則香港過去兩個月的抗疫工作會前功盡廢，後果亦不堪設想。