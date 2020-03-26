香港確診逾400宗…蘭桂坊酒吧群組 增至13人染疫

香港25日暫時新增24宗新型肺炎確診個案，累計確診個案增至410宗。新增的個案中，有3人與蘭桂坊酒吧Insomnia有關，分別是該酒吧的侍應、樂隊成員、光顧的國泰機師，蘭桂坊酒吧群組增至13人染疫。生防護中心表示，由於部分患者去過不止一間酒吧，較難追尋感染源頭。

新增24宗確診急症室將設分流檢測站

香港電台報導，3宗新增個案懷疑與蘭桂坊群組有關，包括第389宗個案是在蘭桂坊酒吧表演的樂隊成員，該樂隊早前已有數名成員先後感染；第394宗個案是蘭桂芳酒吧 insomnia的服務員，樂隊曾到該酒吧表演；另外第411宗個案是國泰機師，他沒有飛行一段時間，曾經到訪蘭桂坊 insomnia酒吧及另一間該樂隊曾到訪的尖沙咀酒吧。

生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於蘭桂坊有很多人，有些人士不只去一間酒吧，所以無法從酒吧找到曾到訪的人士，只能呼籲到訪過酒吧而有不適的人士盡快求醫。

醫管局說，今個星期開始會在急症室設立分流檢測站，讓有外遊紀錄但情況相對穩定的人士，在醫院採集樣本後，在等候區等候，待測試有結果，才決定是否安排入隔離病房。

香港01報導，根據生署昨晚公布資料，該群組總染疫人數擴大至13人，當中有2人是早前的確診者，不過一直未有發現他們與這間酒吧有關連。二人分別是第182宗個案、50歲女子，她是加拿大國際學校的文員，以及第227宗個案、28歲男子，他曾在5天內到3間PURE Fitness分店健身。

根據生署公布資料，「Insomnia酒吧群組」共有13人，即他們都曾在蘭桂坊好利商業大廈Insomnia出現。當中有8人是樂隊成員（第276、343、362、367、384、386、387、389宗個案），中心傳染病處主任張竹君昨指該樂隊成員最多10人，可見幾乎全團染疾；群組中2人是酒吧侍應（第360、394宗）；餘下3人是顧客（第182宗、227、411宗）。