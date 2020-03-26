香港22歲女警初步確診 同隊40警留家

一名駐守深水警署的22歲女警員初步確診新型冠狀病毒，她隸屬巡邏小隊 ，過去14日並沒有外遊紀錄。警方在社交網頁表示，這名女警24日當值期間身體不適，並沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸。

香港電台報導，警方發言人說，高度關注事件，將會繼續與生署保持緊密聯絡，積極配合署方進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員近日工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

香港01報導，初步確診的女警剛出學堂不久，約2個月前正式投入警務工作，24日下午接近下班時出現發燒症狀，其後往明愛急症室求醫，需留院觀察，25日中午獲知其新冠病毒的檢測結果為陽性。消息稱，深水警區已應生署要求，調查該女警最近上班情況，包括有否乘座巡邏車和逗留在報案室，暫未能確定其感染源頭。據悉，與該女警同隊約40名警員未來數天會留家休假，等候衛生署進一步指示。

警方在facebook表示，基於公共生考慮，即時採取多項措施，包括在沒有生防護中心進一步評估前，與該女警駐守同一小隊的所有警務人員，將不會安排與市民接觸；警方正與生署接觸，安排徹底清潔及消毒相關警署設施，包括報案室和警車。

警方強調由上月29日開始，所有在警署工作的警員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保生安全，亦已醒警員減少社交接觸以減低傳染風險，並留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫。