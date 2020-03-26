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中國駐西班牙大使館勸僑民、留學生留在當地 勿冒險返國

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

中國近期新冠肺炎新增確診病例，大部分均為境外移入。因此，中國駐西班牙使館領事參贊朱健日前勸退返國潮。他表示，旅途風險高，呼籲旅居西班牙的中國公民「在本地居家抗擊疫情」。另外，廣州市疾控中心副主任張周斌25日也表示，歸國途中感染風險不斷增加，實際上沒必要冒險回到國內。

中新社報導，朱健近日接受採訪時表示，「從大面上講，旅途風險遠大於在西班牙居家、休整的風險，不同風險之間。我們『兩害取其輕』，因此仍然建議所有旅西中國公民在本地居家抗擊疫情」。

對於僑民和留學生是否回國，朱健認為需要進行權衡，「就是什麼樣的情況是最安全的」。

他說，中國疫情防控已經取得積極成果，但還需要進一步去維護，和西班牙相比，中國整體情況趨好是事實。但人員如要返回中國，需要分析自己身體狀況、考慮回國要接受14天隔離以及承受旅途疲勞的能力。

朱健說，僑民和留學生必須在權衡所有情況之後，做出最清楚、最有利於自身安全的選擇。

朱健稱，截至目前，使領館接收到報備的旅西中國公民確診人數是28人，其中有三人是留學生，其他為僑胞。其中一人已經治癒。

另據廣州日報報導，廣州市疾控中心副主任張周斌25日表示，目前因國外疫情不斷發展，歸國途中感染風險不斷增加。如果在國外有獨立住所，充足生活物資，實際上沒必要冒險回到國內。「如果一定要回國，旅途中應時時刻刻把防護放在第一位，吃喝聊天放在第二位，特別是在飛機上，如果有條件，全程規範佩戴N95口罩。尤其中短程航班上，建議克服困難，盡可能做到不吃不喝不聊天」。

新冠肺炎 COVID-19

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