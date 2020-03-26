16歲英國留學生抵北京確診 稱學校不許戴口罩

北京市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作25日舉行新聞發布會。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報境外輸入確診病例，共五例均為中國在外留學生。其中，一名16歲留學生，自稱在英國期間學校不許戴口罩。另外，中國駐日本大使館24日向在日中國留學生發放3萬片愛心口罩。

新京報報導，確診病例來源歐美國家，其中，美國兩例、英國兩例、西班牙一例。共涉及五個航班，國航CA908有1例、國航CA112有1例、南航CZ3099有1例、阿聯酋航空EK306有1例、阿聯酋阿提哈德航空EY888有1例。旅客戶籍所在地分別為北京、廣西、浙江、河南、福建各一例。五例均為中國在外留學生。

據報導，龐星火介紹兩例典型案例，1.王某，女，23歲，紐約時裝學院學生，福建籍，長期在美國學習。22日從紐約出發，經香港轉機，22日晚抵京。她否認上飛機前有發熱及呼吸道症狀，經篩查後23日被集中隔離醫學觀察。23日早8時出現發熱等症狀，結果為陽性。

2.姜某某，男，16歲，廣西籍，自述在英期間學校不允許戴口罩。3月21日由倫敦出發，經阿布扎比轉機，22日抵京。經海關檢疫時未出現發熱及呼吸道症狀，全程佩戴N95口罩。由於錯過回廣西航班，被安排到中轉酒店休息。23日擬從首都機場乘CA1465至南寧，登機時，在機艙門口測量體溫為37.3℃，被轉運至地壇醫院，24日診斷為確診病例。

另據新華社報導，中國駐日本大使館24日向在日中國留學生發放3萬片愛心口罩，幫助口罩不足的留學生渡過難關。收到口罩的留學生紛紛表示，使館的口罩真是雪中送炭，他們感到十分溫暖。「我們感到作為中國人非常幸福。衷心祝福祖國早日戰勝疫情！」