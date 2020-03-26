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歧視？湖北男子回貴陽復工 不能下車上廁所

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
湖北男子回貴陽復工不被允許下車上廁所。 新華社
湖北男子回貴陽復工不被允許下車上廁所。 新華社

隨著新冠肺炎疫情防控形勢轉好，企業復工復產的腳步也在加快。來自湖北石首的袁先生趕到貴州貴陽上班，卻被當地居委會要求不能下車，他內急想上廁所只能在車內用塑料袋解決。袁先生無奈地說：「我們湖北人不是病毒，不是洪水猛獸。」

紅星新聞報導，據湖北省人社廳統計，截至20日，該省已有約12萬名務工人員離鄂順利返崗，但湖北人復工之路，卻仍然充滿歧視的壓力。

49歲的袁先生和朋友在貴陽經營一家建材公司，他12日看到石首市發布通告稱，持健康綠碼的人員可以離鄂務工，在家等待了幾天後，袁先生和同事一起辦理了健康證明，也在網上填寫了申請資料，19日凌晨到達貴陽市花溪區平橋街道。

居委會在收到他們到達的訊息後，要求他們到空曠的地方待著，且不能下車，等白天再安排隔離酒店。七小時之後，兩人有些內急，想下車上廁所，但仍不被允許。平橋街道錦江居委會負責人楊先生說，大小便都只能在車上解決，「我們把塑料袋都給你準備了的」。

平橋街道辦工作人員稱，袁先生來貴陽前，未向所住地小區居委會報備，居委會需要時間核實他的情況。至於不能下車上廁所的情況，「袁先生的情況屬於瞞報，基層工作人員不知道真實情況也不敢貿然放他下車」。

北京青年報報導，復工紛糾又一遭，一則「湖北籍男子隔離未結束就被裁員」的消息24日在網上引發關注。

湖北田先生16日持健康碼及公司開的復工證明從湖北襄陽谷城縣自駕回廣東東莞復工。17日抵達後，按規定開始14天的居家隔離，18日便接到部門領導的裁員通知。

「領導說是老闆的意思，因為公司效益不好，但沒提裁員後的賠償或補償」，田先生指出，公司之前開復工證明也沒說效益不好，還問他要在廠裡隔離還是在外面隔離。如今田先生被隔離出不去，還要支付房租、生活費。田先生說，他希望公司給個解釋。

法律人士認為，田先生在公司工作已滿一年，雙方視為已訂立無固定期限勞動合同，公司疫情期間未與員工協商直接裁員屬違法。對於用人單位違法解除或者終止勞動合同的行為，被裁員工可要求公司支付賠償金或經濟補償。

湖北男子回貴陽復工不被允許下車上廁所。 新華社
湖北男子回貴陽復工不被允許下車上廁所。 新華社

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