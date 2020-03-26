湖北人仍受歧視？鄰座乘客下機須集中隔離14天

新冠肺炎疫情已趨平穩，湖北也迎來解封的好消息，但是各地仍零星傳出「湖北人」受歧視的案例，一名女子從四川搭機赴新疆，就因為相鄰乘客是湖北人而被要求集中隔離14天；另外有湖北孕婦出血求B超檢查，卻被以「隔離期未滿拒絕就診」，跑了廣東惠州三家醫院才得到檢查，確保胎兒安全。

香港01報導，重慶的程小姐22日因工作需要，在成都雙流機場乘坐四川航空航班前往新疆烏魯木齊，並將健康申報文件等備妥。但令程小姐始料未及的是，一下飛機就被要求集中隔離14天。

原來，她在飛機上與一名湖北籍的乘客相鄰而坐，該乘客的左右、前三排、後三排座位乘客，按規定須集中隔離14天，而且要做核酸檢測。她認為，航空公司應給予補償。不過，訂票平台表示，航空公司目前沒有任何補償，也不能退票。

對此，網友覺得不滿，「現在湖北籍能出來的都是安全的」、「平白無故耽誤別人14天時間」、「希望不要歧視湖北人」、「如果目的地要求隔離，航空公司應該先告知」。

湖北孕婦出血 廣東求醫被拒

澎湃新聞報導，31歲的覃女士從湖北恩施咸豐縣老家回到廣東省惠州市返工，因孕期身體出血，輾轉了三家醫院，最終才做了B超檢查。

「我是綠碼，他們還要我做核酸檢測，做完之後還需要等兩天才給我做B超檢查。」覃女士稱，在人民醫院婦幼計生中心，工作人員以隔離期未滿拒絕就診。中信惠州醫院產科醫生則告知，還需等核酸檢測結果出來才能治療。

覃女士最終在惠州市第一婦幼保健院做了B超，開了安胎藥回家。

據惠州市政府官網公開資訊顯示，持有湖北健康碼綠碼人員抵達惠州市，不需進行核酸檢測和隔離觀察。對於覃女士的指摘，「其中可能有什麼誤會」，官方已介入調查。

紅星新聞報導，有三名湖北籍危重惡性腫瘤患兒，因暫未開通進京渠道，無法赴京進行診療手術，正在向有關部門求助。

這三名患兒中，有的求醫四年，做過17場手術，現僅有北京一家醫院願意收治；有的化療效果不佳，腫瘤面積持續擴大；還有的原定幹細胞移植時間一再拖延，恐有生命危險。據患兒家屬稱，他們已聯繫北京醫院的醫生，只要他們抵京隔離14天後，便能入院收治。

報導指出，湖北省駐京辦事處正在想辦法協調處理。北京市長熱線工作人員稱，從3月25日起，湖北省武漢以外地區北京人員可以在線上進行申報，採取點對點的運輸方式返京。