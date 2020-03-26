武漢公車恢復運營 乘車須持綠碼實名登記上車

武漢部分公車線路25日恢復運營，乘客須用手機掃碼實名登記上車。另外，武漢市交通運輸局局長徐斌呼籲，65歲以上老人及非必須出行人群，暫時不要乘坐公共交通出行。

綜合新華社、中新社報導，25日5時25分，隨着編號為495的533路公車車離開漢口火車站，駛向街頭，武漢市公車線路開始部分恢復運營。

為解決外省來鄂來漢人員及復工復產人員市內交通出行，從25日起，武漢恢復117條公車線路運營，包括漢口、武昌、武漢三大火車站始發的42條公車線路和中心城區的75條區域公車線路。投放的公車運力為全網運力的30%。28日起，恢復軌道交通1號線、2號線、3號線、4號線、6號線、7號線運行。

在武昌火車站綜合體站，公車安全員周晶晶正在指導乘客掃碼上車。她說，乘客上車前，須獲取湖北省健康碼「綠碼」，掃描前車門左邊車身上的「實名登記乘車二維碼」，獲取個人健康狀況和所乘車輛信息，並向公車安全員出示後方可上車。下車前，乘客需掃描下車門玻璃上的「實名登記乘車二維碼」，向公車安全員出示後方可下車。

「我們會安排乘客盡量錯開來就座，相互之間保持距離。每位乘客都要佩戴口罩，嚴禁在車上吐痰。所有車輛每天都會進行消毒，行駛過程中要盡量開窗通風。」周晶晶說。

另據長江日報報導，湖北省25日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，武漢市交通運輸局局長徐斌表示，為最大限度減少易感人群的風險，結合當前開通部分公車出行的主要目的和主要任務，同時老年人是高風險易感人群，倡導65歲以上老人以及非必須出行的人群，暫時不要乘坐公共交通出行。