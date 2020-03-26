武漢降為中風險 湖北湧車潮民眾紅眼眶：太不容易了

封城兩個多月的湖北省25日解封，武漢以外地區對外交通陸續恢愎，各地離境的防疫檢查點，開始湧現川流不息的車潮。當鄂湘省界檢查哨鋼板拆除時，圍觀的民眾歡呼見證，還有人紅了眼眶地說，「這些日子真是太不容易了」。

綜合媒體報導，湖北省新冠病毒疫控指揮部發布通告稱，經中央批准，從3月25日起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控；從4月8日起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施。自1月23日武漢關閉離漢通道起，湖北多個市（州）已封閉交通兩個月。如今，經過一場戰疫之後，當地交通逐漸解封，恢復正常秩序。

從25日凌晨開始，湖北省內武漢以外地區離鄂通道管控，就陸續取消。湖北境內各省市收費和高速公路，也明顯迎來大量的車潮，高速公路通行流量更已到達平時的1.5倍左右。

中國鐵路武漢局集團公司發布通告稱，恢復辦理湖北省境內除武漢市17個鐵路客站外的到達和出發業務。自3月28日零時起，恢復辦理武漢市上述17個鐵路客站到達業務；自4月8日零時起，恢復辦理武漢市上述17個鐵路客站出發業務。

湖北機場集團指出，湖北襄陽、恩施、神農架三大機場已經具備復航條件，該集團已向民航局相關部門提交了復航申請，正在等待批覆。該負責人表示，除神農架機場外，襄陽機場、恩施機場目前正在承擔援鄂醫療隊隊員以及物資的撤離，還未恢復商業運營。

報導指出，湖北省交通運輸廳副廳長王本舉稱，逐步恢復除武漢外道路運輸秩序，包括城區、城鄉、縣際、市州際道路運輸。在出發地和到達地協商統一後，恢復省際客運班車和包車運輸。低風險地區有序恢復城市客運、城鄉客運、出租車、網約車、輪渡、縣際客運、市州際客運，協商恢復省際客運班車和包車運輸。

湖北省市縣疫情風險等級評估25日更新，調整武漢市為中風險市縣，至此湖北低風險市縣75個，中風險市縣一個，無高風險市縣。