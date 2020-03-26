港府派包機從湖北接回281港人 居家隔離檢疫14天

中央社 / 香港25日電

香港當局今天派出兩班包機到中國大陸湖北省，接回滯留當地的281名港人回港。

兩班包機今晚先後抵港，隨同包機到武漢的政制及內地事務局局長聶德權返港後說，今天接載了281人回來，包括74名16歲以下青少年和幼童。

他說，有3人在當地未能通過體溫檢測，因此未能登上包機。

這批港人回港後需要居家隔離檢疫14天，但不必入住官方檢疫中心。

聶德權說，今晚回來的港人居住於武漢以外地區，過去兩個多月已在當地經過嚴密的小區封閉式管理，加上現時香港的輸入病例主要來自歐美，以及檢疫中心數量有限，需要預留給緊密接觸者，因此決定讓這批抵港居民進行家居隔離。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

華航員工居家檢疫可外出買三餐、接小孩？他直呼離譜

滯留湖北台人怎回台 血友病童模式可成解套選項

港包機接回滯留湖北港人 掛念香港自由

台中居家檢疫5672人 烏日警改裝防疫專車戶外偵詢因應

相關新聞

上海再爆3例境外輸入新冠肺炎 曾在台轉機

台灣已於24日起全面禁止旅客來台轉機，但上海周三宣布24日報告19例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中有三人在禁令生效前曾...

圖表看疫情／英國王儲71歲查理確診新冠肺炎 西班牙死亡數超過大陸

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

白雲機場防疫 入境客改2類標籤

廣州白雲機場表示，根據廣東省和廣州市最新方案要求，該機場在入境流程上調整了旅客分類的標籤，原有分類的紅、黃、橙、綠標籤，調整為紅色標籤和黃色標籤兩大類。

大陸新冠肺炎境外輸入病例 主要來自這個佛系防疫國

境外移入已成為中國大陸當前新冠肺炎疫情最大挑戰。根據中共國家衛健委通報，24日全大陸又新增確診病例47例，均為境外輸入病...

滯留湖北台人怎回台 血友病童模式可成解套選項

除武漢以外，中國大陸湖北省今天解封，武漢也將於4月恢復對外交通。針對滯留當地國人如何返台，行政院今天提出血友病童模式，可...

大陸疫情將死灰復燃？德專家曝關鍵：第二波感染無可避免

湖北省本周三解除了對大部分區域的出行限制，人們的生活逐步恢復正常。過去三個星期，中國統計的確診病例越來越少，武漢在3月18日至21日連續四天沒有發現新的本地病例...

湖北更新疫情評估等級 武漢降級為中風險區

湖北省市縣疫情風險等級評估今日更新，調整武漢市為中風險市縣，至此湖北低風險市縣75個，中風險市縣1個，無高風險市縣。

北京將香港列入 疫情高風險地區名單

北京市政府副秘書長陳蓓今天發佈北京境外移入高風險國家和地區名單。對比稍早的名單，新的名單增加了美國、英國、西班牙等國家為...

廣州疾控中心建議：搭機戴N95 不吃喝聊天降感染風險

針對歐美疫情大爆發，大批華人、留學生搭機回國，廣州市疾控中心副主任張周斌表示，如果有條件，必須全程規範佩戴N95口罩。航...

北京市列舉疫情高風險國家地區 香港被列入

北京市政府今天宣布調整新冠肺炎疫情的「高風險國家和地區」名單，新名單含25個國家和地區，除包括義大利、美國、西班牙、德國...

香港今日新增24例新冠肺炎病患 大多有歐美旅遊史

香港今日新增24例新冠肺炎確診病例，其中19名有境外旅遊紀錄，大多是具有歐美旅遊史，香港累計確診達410例。

新冠復陽會傳染？專家：機率極小

新冠肺炎痊癒後會再復發嗎？中國宣稱疫情康復人數達到7萬多人，然而也有治癒患者「復陽」（轉為陽性）的病例，讓新冠癒後能否終身免疫備受關注。鐘南山認為，即使康復病患再度驗出陽性，重複感染機率也很小。專家建議，康復者應於出院後1個月再返院，進行檢測追蹤。

熱門新聞

圖表看疫情／英國王儲71歲查理確診新冠肺炎 西班牙死亡數超過大陸

英國王儲71歲查理王子 確診新冠肺炎

這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

整理包／台灣新增19例境外移入共235例確診 病例背景一覽

為何「被請辭」？ 郭榮宗回嗆蘇貞昌：你心裡最清楚

武漢台商隔離14天解禁 陸配激動喊「陳時中是鋼鐵人」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。