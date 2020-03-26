港府派包機從湖北接回281港人 居家隔離檢疫14天
香港當局今天派出兩班包機到中國大陸湖北省，接回滯留當地的281名港人回港。
兩班包機今晚先後抵港，隨同包機到武漢的政制及內地事務局局長聶德權返港後說，今天接載了281人回來，包括74名16歲以下青少年和幼童。
他說，有3人在當地未能通過體溫檢測，因此未能登上包機。
這批港人回港後需要居家隔離檢疫14天，但不必入住官方檢疫中心。
聶德權說，今晚回來的港人居住於武漢以外地區，過去兩個多月已在當地經過嚴密的小區封閉式管理，加上現時香港的輸入病例主要來自歐美，以及檢疫中心數量有限，需要預留給緊密接觸者，因此決定讓這批抵港居民進行家居隔離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言