港府派包機從湖北接回281港人 居家隔離檢疫14天

香港當局今天派出兩班包機到中國大陸湖北省，接回滯留當地的281名港人回港。

兩班包機今晚先後抵港，隨同包機到武漢的政制及內地事務局局長聶德權返港後說，今天接載了281人回來，包括74名16歲以下青少年和幼童。

他說，有3人在當地未能通過體溫檢測，因此未能登上包機。

這批港人回港後需要居家隔離檢疫14天，但不必入住官方檢疫中心。

聶德權說，今晚回來的港人居住於武漢以外地區，過去兩個多月已在當地經過嚴密的小區封閉式管理，加上現時香港的輸入病例主要來自歐美，以及檢疫中心數量有限，需要預留給緊密接觸者，因此決定讓這批抵港居民進行家居隔離。