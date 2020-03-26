白雲機場防疫 入境客改2類標籤

廣州白雲機場表示，根據廣東省和廣州市最新方案要求，該機場在入境流程上調整了旅客分類的標籤，原有分類的紅、黃、橙、綠標籤，調整為紅色標籤和黃色標籤兩大類。

中新社報導，紅色標籤為由廣州白雲機場入境且需要離開該機場（不乘飛機）的旅客；經中國國內其他口岸入境來粵且14天內有外國旅居史的旅客。這部分旅客抵達後，集中引領至臨時集中點（T2綜合交通中心的東客運站）進行快速分流轉運。

黃色標籤為在廣州白雲機場中轉（中轉期間不離開該機場）的重點旅客；廣州市商務局送返的出港重點旅客。這部分旅客在海關進行完流行病學調查和核酸檢測採樣後，由航空公司或機場代理工作人員直接帶至指定的中轉區域候機。

「為嚴把境外輸入關口，廣州白雲機場已經取消綠色標籤，並將橙色標籤併入紅色標籤一並管理。現在，貼在旅客護照上的標籤只有紅色或黃色兩種。流程上比以往更加清晰、明了」。該機場相關負責人表示。

3月21日，廣東對境外疫情輸入的防控措施已實現對所有國家的全覆蓋，對入境旅客提供專車接送全覆蓋、免費核酸檢測全覆蓋、14天隔離觀察全覆蓋（居家或集中隔離醫學觀察）。廣州白雲機場將旅客分類標籤由四色調整為兩色，以做好新舉措下的服務保障。3月21日至23日，廣州白雲機場共保障國際進港航班74班，保障入境旅客9980人次。