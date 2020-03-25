大陸疫情將死灰復燃？德專家曝關鍵：第二波感染無可避免

湖北省本周三解除了對大部分區域的出行限制，人們的生活逐步恢復正常。過去三個星期，中國統計的確診病例越來越少，武漢在3月18日至21日連續四天沒有發現新的本地病例。

儘管一些公共衛生專家和中國官方數字都表示，中國的疫情狀況有了好轉，但隨著城市們開始返工，許多人懷疑數字是否像官方報道的那麼樂觀。一些民眾對官方接近零新增的數據發出質疑。《紐約時報》報道，中國上周首次宣布本地感染病例為零，但隨後中國社交媒體流傳著來自武漢一些社區的通知照片，通知似乎宣布了新發現的病例。

《衛報》援引一名26歲的中國居民表示：我真的很擔心，武漢還有很多沒有症狀的感染者。人人都回去工作，每個人都會被感染的。另一位居民補充道:我不相信(這些數字)。這種流行病不會那麼容易消失。

有分析人士指出，北京政府最初努力壓制疫情相關信息，並對輿論進行嚴格審查，這都增加了人們對這些數字的不信任。美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)政治經濟學教授孔誥烽(Ho-fung Hung)表示：去年12月，今年1月的掩瞞背景下，如果沒有更可信、更可靠的證據加以核實，我們真的無法相信中國政府公布的數據。

專家：疫情一定會捲土重來

《紐約時報》指出，中國的官方確診病例只包括既出現症狀病毒檢測又呈陽性的患者。這種做法與世界衛生組織的指導有差異。世衛組織認為，所有病毒檢測呈陽性的感染者都應被視為確診病例，無論他們是否出現症狀。該媒體援引流行病學家指出，即使真的不再有新的感染病例，但恢復旅行、工作和日常生活可能會重新帶來病毒的傳播。

也有專家警告說，新一輪感染在中國是不可避免的。香港大學公共衛生學院教授高本恩（Benjamin Cowling）接受德廣聯采訪時表示：所有人都警惕著第二波疫情的爆發，因為中國已經有境外輸入的病例出現。新一波感染何時擴散，數量何時上升並再次引起關注，這都只是時間問題，我不知道中國什麼時候會再次爆發，但是，疫情一定會再次出現！

柏林夏裡特醫學院的著名病毒學家德羅斯滕(Christian Drosten)也持有同樣的看法，這位冠狀病毒專家也被認為是德國防疫工作中最為重要的專家之一。3月18日播出的一檔訪談節目中德羅斯滕談到中國疫情放緩時表示：我認為中國的疫情人數會再次上升。我們看到，從意大利回去的人，被隔離的人數並不多，以免境外輸入。同時，新增確診人數只有3個，現在沒有人會相信這樣的數據。現今人們不再被隔離，生活逐漸恢復正常，疫情還會卷土重來。我們可以等待一個月，這一波死亡病例過去之後，感染人數還會再次上升。確切的死亡人數是不容易隱藏，我覺得，一個月後我們會看到中國的情況是怎樣的。"

經濟利益最重要？

日本共同社上周末報導指出，武漢一名當地醫生表示，習近平本月早些時候前往湖北之前，感染病例的數量就受到了操縱。

經濟分析師王丹（音）向德廣聯表示，中國正面臨出口和零售業的嚴重衰退，大型城市的服務業仍在經歷衰退，許多企業尚未正常運營。中國領導層希望加快速度，但也遇到了一些阻力，中國領導人正在盡一切努力讓民眾恢復工作。但是各地政府有很好的理由讓民眾等待工廠重新啟動並運行。因為如果感染人數再次上升，他們的政治生涯就結束了。

有分析人士擔心，北京高層領將重啟經濟置於遏制病毒之上。《衛報》引述加州大學聖迭戈分校研究中國政治的副教授史宗瀚(Victor Shih）表示，中國領導層非常重視恢復經濟，在不引起恐慌的情況下恢復經濟的一種方法就是掩蓋疫情的真實情況，同時，仍然盡最大努力追蹤和控制疫情。這種做法有可能導致新一輪疫情爆發，但目前看來，政府願意承擔這一風險。

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