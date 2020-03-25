電子手帶有漏洞 港警1天攔截8違規外出檢疫者

全港抗疫之際，仍有須家居隔離者罔顧隔離令外出吃喝玩樂，香港警方昨日一舉截獲8宗違例外出個案。衛生署表示，迄今發出408封違反檢疫令的警告信，24人被送到檢疫中心。有科技界人士指出，電子手帶漏洞多，呼籲政府盡快改進。

文匯報報導，8宗違例外出個案包括剪爛監察行蹤的電子手帶、偷到食肆用膳，更有人發燒仍到車仔麵店食宵夜，連累相關食肆店舖要停業大清洗。其中一宗較受關注的「出走」事件，涉及一名13歲少女。據悉，她偷偷與親友到位於附近的一間「吉豚屋」餐廳用膳，結果連累食肆暫停營業消毒。

食肆董事朱先生表示，已將該少女隔離令者使用過的餐具及椅全部丟棄，停業一日損失數以萬元，認為違反隔離令的人實在太自私。朱先生憶述，當時少女隨親友到店裡光顧，被鄰桌食客發現她戴著手帶，當場質問及報警。警方24日指，於沙田萬怡酒店尋獲涉違反隔離令的13歲少女，已把她被送往火炭駿洋邨隔離。

據報導，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，檢疫者「通街走」，揭示電子手帶漏洞多，例如只要留下手機在家，由他人幫助掃描二維碼「報到」，就可避過系統檢查，呼籲政府盡快堵塞手帶漏洞。也有傳染病專家認為，政府應盡快成立舉報熱線，讓全城市民監察檢疫者，齊心阻截他們在社區播毒。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日在電台節目上表示，入境者即使受感染，也未必有病徵，可能成社區的「隱形播毒者」，呼籲18萬名近日從外地高危地區返港的人士，必須要自我「社交戒嚴」，獨自用餐、不要參加任何聚會，甚至在家中都要戴口罩，否則容易將病毒傳給他人「累到大家」。