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蘭桂坊7人樂隊全中鏢 同酒吧1女侍也染疫

世界日報 / 香港新聞組╱香港25日電
港府擬頒「禁酒令」引發業界極大反彈，然而不禁酒又易因喝酒而聚集、增加交叉感染 風險，蘭桂坊一支樂隊成員7人就因群聚全部確診新冠肺炎。 中通社
港府擬頒「禁酒令」引發業界極大反彈，然而不禁酒又易因喝酒而聚集、增加交叉感染 風險，蘭桂坊一支樂隊成員7人就因群聚全部確診新冠肺炎。 中通社

一支近日曾到中環蘭桂坊及灣仔至少3間酒吧表演的樂隊，過去3天內7名樂隊成員全部先後確診，連同其中一間酒吧的女侍應，該群組累計8人染疫，所有人均沒外遊紀錄。衛生當局表示，樂隊表演期間沒戴口罩，酒吧亦多人聚集，現時屬高危活動。

新增30宗確診 11人無外遊

明報報導，香港昨日新增30宗確診個案，累計有386宗確診及1宗疑似個案。昨日新增的個案中，有11人無外遊，當中4個群組集體感染個案持續蔓延，包括本月14日舉行的愉景灣婚禮、黃竹坑大型派對、蘭桂坊表演樂隊以及公司等，令人擔憂社區已出現傳播鏈。

4群組感染持續蔓延 社區現傳播鏈

生防護中心傳染處主任張竹君表示，新確診者當中包括菲籍樂手，他們屬同一樂隊，曾到多間酒吧表演，包括灣仔謝斐道的Centre Stage和Dusk Till Dawn、Insomnia。張竹君透露樂隊演出期間沒戴口罩，成員關係密切，加上酒吧較多人聚集，「屬於高危活動」，中心已建議相關酒吧餐廳進行大清洗，亦會追蹤員工等其他密切接觸者。

這些酒吧是否需要停業14天？張竹君指，中心不會強制要求營辦者停業，有關決定的風險應由食肆自行評估。

另據文匯報報導，愉景灣婚禮群組及黃竹坑派對群組亦分別增加一名確診者。一名33歲婚禮男賓客近日出現發燒、喉嚨痛等徵狀，正在伊利沙伯醫院接受隔離治療，包括二代傳播在內，該婚禮群組已累積12人染病。

而早前在黃竹坑道Studio 9舉行的百人派對，昨日又有一名49歲男子確診，派對群組累計有5人確診。

另外，長沙灣昌隆工業大廈群組亦再增1人確診，是早前2名確診者的同事。

報導稱，昨日再多一名確診者出院，她是第93宗的89歲女子，她曾多次去過北角「福慧精舍」佛堂，香港至今已有102位確診及疑似病人出院。

醫管局表示，目前仍有4名新冠肺炎患者情況危殆，有病人昨日氣促情況惡化，需要插喉使用呼吸機協助呼吸。

醫管局現有971張負壓病床及514間負壓病房，較前日分別增加17張及7間。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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