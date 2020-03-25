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北京首例輸入關聯病例 疑樓梯傳染新冠病毒

世界日報 / 中國新聞組／香港25日電
隨著新冠肺炎疫情狀況向好，北京王府井商圈人流逐漸增多。 中新社
隨著新冠肺炎疫情狀況向好，北京王府井商圈人流逐漸增多。 中新社

北京首度出現輸入關聯病例。根據最新疫情通報，當地一名英國返京男子居家隔離觀察期間數次外出，幾日後確診感染。官方在流行病學調查分析後，認為同樓居住的關聯病例可能接觸了輸入病例在確診前所污染的樓梯環境致病。由於輸入病例返北京時，北京還未對非重點疫區實施集中隔離，也未有對居家隔離作出強制要求，很大程度上是前期政策的漏洞讓輸入病例有機會在社區裡傳播。

香港文匯報報導，北京市疾控中心副主任龐星火表示，關聯病例患者劉某某的樓下鄰居李某3月5日由英國抵京，居家隔離觀察，其間有在小區內活動和在超市購物，7日走樓梯到小區辦理出入證，9日發病，11日走樓梯步行至海淀醫院就診，12日診斷為新冠肺炎確診病例。

北京市疾控中心通報，劉某某在發病前兩周無武漢、湖北、其他有病例持續傳播地區及境外旅行史或居住史。根據流行病學調查發現，劉某某與李某兩人近期均有走樓梯的情況，劉某某可能接觸了李某在確診前所污染的樓梯環境致病。疾控部門和社區已對李某和劉某某的生活環境先後採取了消毒措施。疾控部門提示，疫情防控形勢仍嚴峻複雜，個人和家庭要繼續落實相關防控措施外，物業管理單位也要在小區內及時清污，對共用設施要堅持經常消毒。

新冠肺炎 COVID-19

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