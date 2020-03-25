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上海新增19起境外移入確診 3人曾在台轉機

中央社 / 上海25日
截至目前，上海至少有11起境外移入病例曾在台轉機。 圖／聯合報系資料照片
截至目前，上海至少有11起境外移入病例曾在台轉機。 圖／聯合報系資料照片

上海24日新增19起境外移入的新冠肺炎確診病例，其中3人曾在桃園國際機場轉機。截至目前，上海至少有11起境外移入病例曾在台轉機。

上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」今天上午通報，24日透過口岸聯防聯控機制，報告19例境外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診病例，其中一名中國籍、兩名美國籍旅客曾在桃園國際機場轉機。

通報指出，病例14為中國上海籍，在美國留學，18日自美國出發，經台北（桃園國際機場）轉機後於19日抵達上海浦東國際機場，入關後被隔離觀察，期間出現症狀。

病例18則是美國籍，21日自美國出發，經台北轉機後於22日抵達上海浦東國際機場；病例19也是美國籍，16日自美國出發，經台北轉機後於17日抵達上海浦東國際機場。兩人因有症狀，入關後隨即被送往指定醫療機構留院觀察。

通報表示，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果，診斷上述3人為確診病例。而24日新增的19起境外移入確診病例，都已轉至定點醫療機構救治，並追蹤同航班的密切接觸者109人，落實集中管理。

據官方統計，截至24日，上海累計報告境外移入確診病例94例，現有14例境外移入疑似病例正在排查中。

截至目前，上海至少有11起境外移入病例曾在台轉機。

新冠肺炎 COVID-19 上海 轉機 桃園機場

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