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12歲男孩從西班牙獨自返中 20小時不吃喝脫水
一名12歲的小男孩在父母的叮囑下，從西班牙馬德里獨自搭機返回中國。從登機開始，一直到北京首都機場，他始終佩戴著口罩、帽子，20多個小時的長途飛行，滴水未進。落地後，首機機場醫護人員發現孩子的精神不太好，眼窩有點凹陷，已經臨近脫水狀態。
澎湃新聞報導，齊賽男是北京市東城區第一人民醫院的呼吸科醫生，連日來他在首都機場執行疫情防控任務。這名12歲的小旅客令他印象非常深刻，醫護人員發現他時，小男孩已臨近脫水狀態。擔心有感染風險，工作人員拿了礦泉水，帶著孩子到室外通風，經過休整，小男孩慢慢恢復到正常狀態。
視頻被傳到網上後，網友既心疼又佩服，網友對於孩子一個人從住地到機場，獨自搞定登機、申報、檢測、核驗等繁多程序感到非常驚訝，「不恐慌、不焦躁、小小年紀能顧大局、識大體」、「孩子對父母的交代百分百的執行力」，「不吃不喝、不鬧不叫，一路上不脫帽、不摘口罩，不給別人添麻煩」、「安靜安靜地堅持20多個小時，孩子太棒了」。但也有網友不捨「太心疼了，20多個小時呀，恐怕很多成年人都很難做到吧」？
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