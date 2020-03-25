「我不隔離」女子大鬧重慶機場 官方怒：哪裡來哪裡去！

中國嚴防新冠肺炎境外輸入，要求入境人員須接受隔離。一名從泰國返回重慶的中國女子，不但拒絕接受隔離，還辱罵檢疫人員，大喊「我不會隔離的，我要回家。如果你要干擾我，我就告你！」。重慶市委宣傳部指出，「她拒絕隔離不聽勸告，那就只能從哪裡來返回哪裡去」。

中國之聲報導，一段泰國普吉島回國女子大鬧重慶機場的視頻22日在網上熱傳。30歲女子從泰國飛上海轉機，到達重慶機場後拒絕接受隔離，她聲稱自己是東北人，雖然從泰國回來但「是安全的」，指自己在上海機場取得上海綠碼（健康證明），女子並說「我每天都要回家」、「你不讓我走麻煩會很多」。

檢疫人員表示希望她遵守規定，她回應：「我比你們還守法，你們這幫不幹事兒的。」她又拒絕填寫旅客訊息登記表，「整個破表，回去還要人手記錄呢」。

女子咆哮的行為影響機場秩序，期間附近一名旅客疑看不過眼，直斥女子「是你先罵醫護人員的」，但女子繼續反駁「跟你沒關係給我閉嘴我告訴你」、「別讓我罵你」。

報導指出，女子的行為令網友氣憤不已，留言「國家不養巨嬰」、「心疼防疫人員」、「哪容得下這般蠻橫」。有了先前北京澳籍女子拒戴口罩被要求限期離境的案例，重慶市委宣傳部工作人員表示，「她拒絕隔離不聽勸告，那就只能從哪裡來返回哪裡去」。

但也有網友持不同看法，「鬧事按照防疫法該怎麼處理怎麼處理；但是，國籍法也是法，沒有任何理由拒絕本國公民回國。」此外也人有疑問，「那請問她到底回哪裡去呢？」「是泰國還是上海？」