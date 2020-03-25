陸學者回顧疫情初始：專家組見不到湖北主要官員

中國國家衛健委高級別專家組成員曾光今天接受官媒採訪表示，武漢肺炎疫情發生時，專家組到武漢，「沒有見到省市主要領導，專家組的建議沒有及時被聽到，這是遺憾」。

根據人民日報主辦的健康時報，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光24日就新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，武漢肺炎）疫情趨勢研判接受採訪時，作上述表示。

他說，回顧2003年應對SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的經驗，其中非常重要的一點是，當時專家組成員可以直接跟決策者對話，專家組的聲音能很快被採納。「這次疫情發生時，當時我們到武漢，沒有見到省市主要領導，專家組的建議沒有及時被聽到，這是遺憾。」

曾光還說，1月23日武漢宣布封城，這個決策是專家組共同討論的結果，對於封城，專家組的觀點是一致的。

他說，專家組提出武漢封城的建議時，全國病例數只有300餘例，封城時比提建議的時候翻了一倍。為什麼採取封城這麼果斷的措施，後續還會出現這麼多病例？這是因為在封城之前病毒有大約半個月左右的潛伏期，採取剎車行動後，半個月的能量要釋放出來。

根據公開報導，中國首席傳染病學專家鍾南山1月19日率領「國家高級別專家組」在武漢調查研究，成員除包括：傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟、香港大學醫學院教授袁國勇、中國疾病預防控制中心主任高福、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光、北京協和醫院重症醫學科主任杜斌等專家。

隔天，1月20日，鍾南山接受官媒採訪時，首次對外證實武漢肺炎會人傳人感染。