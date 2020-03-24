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中國4地重現本地確診 湖北輸入令疫情再受質疑

中央社 / 上海24日電
中國國家衛健委按日的通報顯示新冠肺炎疫情趨緩，但外媒指中國疫情趨緩是犧牲人命換來的，像是罹癌沒醫院收治而逝的患者。 法新社
中國國家衛健委按日的通報顯示新冠肺炎疫情趨緩，但外媒指中國疫情趨緩是犧牲人命換來的，像是罹癌沒醫院收治而逝的患者。 法新社

中國湖北、北京上海和廣東4個省市今天都出現本地新增確診病例。其中廣東病例被註記為「湖北輸入」，引發網友討論，質疑湖北疫情是否真如官方所稱的得到控制。

而湖北、北京和上海的病例，則凸顯出中國仍存在院內感染，和境外疫情輸入的防疫風險。

據官方統計，中國近期的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診病例多由境外移入。不過今天湖北、北京、上海和廣東4個省市，再度出現本地新增確診病例，而這4起病例分別指向3個層面的傳染源。

廣東今天通報一起「湖北輸入」的確診病例。官方指出，這起病例是一名在廣東工作的51歲湖北籍男性，1月15日從廣東佛山駕車回湖北咸寧老家，直到3月17日才和朋友駕車到廣東惠州，之後兩天未離開租屋處，19日上午才又駕車回到佛山，並接受居家隔離。

20日上午，患者發燒後被送醫隔離治療，接受病毒核酸檢測、咽拭子檢測的結果均為陽性，之後被診斷為確診病例。

這項消息在網路上引起熱議。據中國官方統計，咸寧已一個月沒有新增確診病例，湖北除武漢外，許多城市也多日沒有新增確診和疑似病例，因此有網友質疑，為何現在還會有「湖北輸入」，質疑當地疫情是否真的得到控制。

也有網友指出，湖北人關在家已近2個月，現在才出現症狀，「病毒潛伏期究竟有多長？」呼籲相關單位調查清楚，病患是否在旅途中遭受感染，勿讓湖北人再「背黑鍋」。

湖北的本地新增確診，則可能源於院內感染。武漢市衛生健康委員會今天上午通報，當地新增確診病例是湖北省人民醫院的一名醫師，近期在醫院上班，不排除受到院內感染。

北京和上海的兩例確診，則凸顯境外疫情已在境內傳播。據北京和上海官方通報，兩地23日都新增一起「境外輸入關聯病例」。

中國近期首例「境外輸入關聯病例」出現在22日的廣東。當時廣東的疾控部門解釋，「境外輸入關聯病例」是指境外移入的二代病例，換句話說，就是中國的密切接觸者被境外移入病例傳染而發病。

上海官方表示，今日新增的這起確診病例，日前在廣東出差時，曾與當地確診的境外移入病例有過接觸。

有批評說，在強化國境管控之外，中國能否真實掌握國內疫情並適時調整作法，將影響「內防反彈」這項防疫目標的成敗。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 北京 上海

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