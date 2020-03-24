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雲南返工包車爆漢他病毒疫情 已釀1死

中央社 / 台北24日電

據官方通報，一輛由雲南開往山東的返工包車，昨天途經陝西被確診爆發漢他病毒出血熱疫情，該車33名乘客已有1人死亡，2人發燒，這3人對新冠肺炎病毒檢測呈陰性。

中國陝西省安康市疾控中心今早通報，23日凌晨4時許，山東榮成魯陽水產食品有限公司租賃山東威海市龍威客運有限公司大巴士（共有2名司機、1名醫務人員、30名務工人員），於雲南省臨滄市孟定鎮接務工人員返回山東務工，途經寧陝縣時，隨車醫務人員發現田姓乘客出現不適，撥打電話求助。

據通報，當地120急救中心隨即趕到，從高速路服務區將田姓乘客等4人接至縣醫院急診科，對田姓乘客進行救治，對2名發燒人員和1名陪同人員按照新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）救治規範流程進行檢查。同時，對同車其他29人全部落實就地醫學觀察措施。

通報稱，23日上午7時許，田姓乘客救治無效死亡。經安康市疾控中心對死者及2名發燒人員和1名陪同人員首次新冠肺炎病毒核酸檢測為陰性，而死者對漢他病毒（出血熱）核酸檢測為陽性，其他同車人員的核酸檢測正在採集送樣。

雲南省臨滄市衛生健康委員會24日通報，已針對上述漢他病毒疫情迅速進行疾病監測排查和流行病學調查，安撫、穩定家屬情緒，對村民展開疏導，消除民眾恐慌心理。

通報稱，臨滄過去並無此類病例報告。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，在自然界的傳播宿主為囓齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠。人類吸入或接觸遭老鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、眼睛虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，致死率5%至15%。

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