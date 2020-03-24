快訊

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

馬德里冰宮儲放染疫屍體：西班牙疫情進入「關鍵48小時」

無症狀感染中國不納確診 官員：非主要傳染源

中央社 / 台北24日電

中國不將感染20219冠狀病毒的無症狀者納入確診病例，引起質疑。武漢衛健委昨天深夜說明，因無症狀感染者臨床沒症狀，需先集中隔離14天觀察，並說無症狀感染非主要傳染源且多數可自癒。

根據武漢衛健委發布「武漢市衛生健康委關於市民當前關心的新冠病毒無症狀感染者相關問題的答覆」，有關於無症狀感染不納入確診病例的爭議，武漢衛健委表示，這是按照中國國家衛健委頒布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）」的規定。

武漢衛健委指出，診療方案第7版明訂，疑似及確診病例需具備臨床表現。無症狀感染者因無臨床表現，需集中隔離14天並進一步檢測和判斷。若無症狀感染者在隔離期間出現症狀，則轉為確診病例並公布。

至於無症狀感染者發展為確診病例的可能性，武漢衛健委表示，少數無症狀感染者可能會發展為確診病例，但絕大多數會自癒。

武漢衛健委表示，雖然無症狀感染者也可成為傳染源，且具有一定的傳播風險，但無症狀感染者可能不是主要的傳播來源，因世界衛生組織（The World HealthOrganization, WHO）指出：「基於現有的資料，新型冠狀病毒主要是由已出現症狀的患者傳播的。」，

不過中國媒體財新網2月26日報導，哈佛大學醫學院流行病學家米納（Michael J. Mina）說，無症狀感染者不計確診病例，不利於建立病毒模型並瞭解其傳播範圍，並推測被感染者比現在已對外公布的病例多，其中很多人可能是無症狀感染者。

香港英文報刊南華早報（South China MorningPost, SCMP）22日報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，有些無症狀感染者體內的病毒含量與發病的患者不相上下。

而如何才能預防預防無症狀感染者帶來的傳染風險，武漢衛健委建議，對於一般民眾而言，戴口罩、留距離、勤洗手、不聚集等措施，就是最有效的防護措施。

同樣是根據南華早報的報導，中國政府未公開的機密資訊顯示，至2月底，中國境內超過4萬3000人經檢測呈陽性反應，但並未立即表現發病跡象，也就是所謂的無症狀感染，他們被隔離及監測，卻未列入官方統計的確診病例中，而當時中國的確診病例累計將近8萬。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

【重磅快評】「不被拋棄的國人」，也有等級之分

武漢台人遭註記不公？ 陳明通：仍是大陸未解封重災區

陸新冠肺炎新增78例 武漢「零個案」5天後再現病例

陳建仁：新冠肺炎緩和 至少需兩個月

相關新聞

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

新冠肺炎疫情爆發後，湖北省各城「封城」超過2個月，湖北省政府今（24）日宣布，從明（25）日零時起，武漢市以外地區解除離...

武漢5天「零新增」破功：一醫生確診 不排除院內感染

大陸國家衛健委今天公布最新數據，新冠肺炎疫情重災區湖北省，中斷了此前已連續五天的零新增，23日武漢市再度出現一宗本地確診...

圖表看疫情／法國確診增3千多例 英國也「全境封鎖」

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

陸媒報導 專家指新冠肺炎恐變成季節性傳染病 秋冬再襲

近日有部分出院後檢測又恢復陽性的案例，有觀點認為新冠肺炎可能會成為長期感染的慢性病，疫情可能「長期化」。專家回應，目前還...

中國疫情治癒率全球第一 網友傻眼指出「完美數字」關鍵

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發已近2個月，至今仍未見緩和，尤其歐美地區確診數字增加速度驚人，令全球陷入恐慌。與此相反的是，中國身為首個疫情爆發國，近來連續多日宣告境內零確診，有網友整理疫情期間數字，發現中國的「治癒率」竟驚人的高。

無症狀感染中國不納確診 官員：非主要傳染源

中國不將感染20219冠狀病毒的無症狀者納入確診病例，引起質疑。武漢衛健委昨天深夜說明，因無症狀感染者臨床沒症狀，需先集...

北京明起對入境人士全部作隔離觀察及檢測

目前中國大陸出現新冠肺炎病例以移入個案為主，北京除了要求國際航班需先轉飛鄰近城市檢疫外，採取更加嚴格的防控措施，周三起對...

境外人員入北京 一律集中隔離檢測病毒

陸媒報導，中國首都北京市再度升級2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）境外移入防控措施，25日零時起，所有境外入京人員一律集中...

澳門明起禁14日內曾訪外國的陸港台居民入境

澳門行政長官賀一誠表示，自3月25日零時起，禁止所有入境前14天內曾經到過外國的大陸、香港及台灣居民入境。該批示同時還命...

香港now新聞台一名員工初步確診新冠肺炎

香港now新聞台一名剪接部員工，初步確診新型肺炎，正在醫院接受治療。

陸新冠肺炎新增78例 武漢「零個案」5天後再現病例

中國大陸新冠肺炎昨日新增確診78例，新增7例死亡，累計8萬1171人確診、3277人死亡。在疫情重災區的湖北武漢，當地在...

上海本地零新增破功 確診者曾接觸境外移入病例

中國上海官方今天宣布，23日新增一起2019冠狀病毒疾病本地確診病例。該病例曾與廣東的境外移入病例接觸。這也意味著，上海...

熱門新聞

圖表看疫情／法國確診增3千多例 英國也「全境封鎖」

整理包／台灣新增26例 境外移入25例、本土1例累計195例

直播／今日新增26例確診 包括1例本土、25例境外

新增26例新冠！研究機構群聚再增 確診者女友確診

桃勤內亂汽車還撞飛機 蘇貞昌：董座拉下來也是剛好

各國疫情持續上升 陳建仁圖解：新冠肺炎至少還要兩個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。