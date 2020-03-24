無症狀感染中國不納確診 官員：非主要傳染源

中國不將感染20219冠狀病毒的無症狀者納入確診病例，引起質疑。武漢衛健委昨天深夜說明，因無症狀感染者臨床沒症狀，需先集中隔離14天觀察，並說無症狀感染非主要傳染源且多數可自癒。

根據武漢衛健委發布「武漢市衛生健康委關於市民當前關心的新冠病毒無症狀感染者相關問題的答覆」，有關於無症狀感染不納入確診病例的爭議，武漢衛健委表示，這是按照中國國家衛健委頒布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）」的規定。

武漢衛健委指出，診療方案第7版明訂，疑似及確診病例需具備臨床表現。無症狀感染者因無臨床表現，需集中隔離14天並進一步檢測和判斷。若無症狀感染者在隔離期間出現症狀，則轉為確診病例並公布。

至於無症狀感染者發展為確診病例的可能性，武漢衛健委表示，少數無症狀感染者可能會發展為確診病例，但絕大多數會自癒。

武漢衛健委表示，雖然無症狀感染者也可成為傳染源，且具有一定的傳播風險，但無症狀感染者可能不是主要的傳播來源，因世界衛生組織（The World HealthOrganization, WHO）指出：「基於現有的資料，新型冠狀病毒主要是由已出現症狀的患者傳播的。」，

不過中國媒體財新網2月26日報導，哈佛大學醫學院流行病學家米納（Michael J. Mina）說，無症狀感染者不計確診病例，不利於建立病毒模型並瞭解其傳播範圍，並推測被感染者比現在已對外公布的病例多，其中很多人可能是無症狀感染者。

香港英文報刊南華早報（South China MorningPost, SCMP）22日報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，有些無症狀感染者體內的病毒含量與發病的患者不相上下。

而如何才能預防預防無症狀感染者帶來的傳染風險，武漢衛健委建議，對於一般民眾而言，戴口罩、留距離、勤洗手、不聚集等措施，就是最有效的防護措施。

同樣是根據南華早報的報導，中國政府未公開的機密資訊顯示，至2月底，中國境內超過4萬3000人經檢測呈陽性反應，但並未立即表現發病跡象，也就是所謂的無症狀感染，他們被隔離及監測，卻未列入官方統計的確診病例中，而當時中國的確診病例累計將近8萬。