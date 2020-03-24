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中國疫情治癒率全球第一 網友傻眼指出「完美數字」關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎病患治癒率排名，中國居冠已近9成。 中新社
新冠肺炎病患治癒率排名，中國居冠已近9成。 中新社

新冠肺炎COVID-19疫情爆發已近2個月，至今仍未見緩和，尤其歐美地區確診數字增加速度驚人，令全球陷入恐慌。與此相反的是，中國身為首個疫情爆發國，近來連續多日宣告境內零確診，有網友整理疫情期間數字，發現中國的「治癒率」竟驚人的高。

自新冠肺炎疫情擴大，批踢踢多位鄉民便不辭辛勞地每日匯整全球資料，整理表格讓眾人對全球疫情一目瞭然，同時分析各國感染率、致死率及治癒率，清楚呈現當地情況。根據鄉民資顯示，截至今日（24日）上午5點為止，感染率及致死率最高皆為義大利，已接近10%，然而在治癒率上，疫情最早爆發、確診數最多的中國，卻也是病患出院比例最高的國家，89.64%的治癒率狠甩居次的伊朗2倍有餘，不少網友都覺得不可思議。

網友整理全球資料，列出治癒率排行榜。 圖／截自PTT
網友整理全球資料，列出治癒率排行榜。 圖／截自PTT

看著中國治癒率連日上漲，多數網友都表示無法信任，認為如果真的能有效治療，應該趕快分享方法給世界各國。「數字太美」、「中國的治癒率九成，比全球加起來都高」、「中國那個治癒率真是全球頂尖」、「中國是不是有什麼特效藥。治癒率也太高了吧」、「中國治癒率這麼高各國應該跟他們請教一下秘方啊」。

不過有網友表示，中國治癒率高不是不可能，因為中國疫情爆發至今已有2個月，對比多數人治癒時間約1個月，的確大部分人差不多都能出院了。另有網友發現，相較之下台灣的治癒率偏低，只有14.87%，不過此數字或許是受到近日確診數大增的影響，也有人認為是對病患出院把關較嚴的關係：「台灣這邊除非真的試驗好幾次都陰性確定沒問題才敢放人出院吧！」

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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