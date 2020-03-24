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上海本地零新增破功 確診者曾接觸境外移入病例
中國上海官方今天宣布，23日新增一起2019冠狀病毒疾病本地確診病例。該病例曾與廣東的境外移入病例接觸。這也意味著，上海自3日起的本地零新增紀錄宣告破功。
另外，上海23日也新增9起境外移入確診病例，皆未曾過境台灣。
上海市政府新聞辦公室所屬的微信公眾號「上海發布」今早通報，23日本地新增一例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的境外移入關聯病例。這起確診病例常住上海寶山，是「境外輸入關聯病例」，14至15日在廣東出差，曾和當地確診的境外移入病例有過接觸。
通報表示，21日根據協查通報，上海將這名人士列為密切接觸者，實施集中隔離觀察，期間出現症狀，在綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，將他診斷為確診病例。
通報指，目前已追蹤到這名人士在上海的9名密切接觸者，並集中隔離觀察，也對這名人士活動過的場所進行消毒。
上海原本自3日起已經20多天未出現本地新增確診病例，市府因而自今天零時起，將重大突發公共衛生事件應急響應級別，由一級響應調整為二級響應。
此外，通報也指出，24日透過口岸聯防聯控機制，報告了9例境外移入確診病例。9名人士分別由英國、美國和瑞典等地出發，於19至22日間抵達上海浦東國際機場。
通報表示，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷上述9人為確診病例，轉往定點醫療機構救治，並追蹤同航班的密切接觸者26人，落實集中隔離觀察。
通報指，截至23日，累計報告本地確診病例339例，本地疑似病例0例；境外移入確診病例75例，現有20例境外移入疑似病例正在排查中。
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