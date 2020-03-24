快訊

病毒宣傳戰！嗆中隱瞞疫情 美發言人：台灣先示警

#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海本地零新增破功 確診者曾接觸境外移入病例

中央社 / 上海24日電

中國上海官方今天宣布，23日新增一起2019冠狀病毒疾病本地確診病例。該病例曾與廣東的境外移入病例接觸。這也意味著，上海自3日起的本地零新增紀錄宣告破功。

另外，上海23日也新增9起境外移入確診病例，皆未曾過境台灣。

上海市政府新聞辦公室所屬的微信公眾號「上海發布」今早通報，23日本地新增一例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的境外移入關聯病例。這起確診病例常住上海寶山，是「境外輸入關聯病例」，14至15日在廣東出差，曾和當地確診的境外移入病例有過接觸。

通報表示，21日根據協查通報，上海將這名人士列為密切接觸者，實施集中隔離觀察，期間出現症狀，在綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，將他診斷為確診病例。

通報指，目前已追蹤到這名人士在上海的9名密切接觸者，並集中隔離觀察，也對這名人士活動過的場所進行消毒。

上海原本自3日起已經20多天未出現本地新增確診病例，市府因而自今天零時起，將重大突發公共衛生事件應急響應級別，由一級響應調整為二級響應。

此外，通報也指出，24日透過口岸聯防聯控機制，報告了9例境外移入確診病例。9名人士分別由英國、美國和瑞典等地出發，於19至22日間抵達上海浦東國際機場。

通報表示，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷上述9人為確診病例，轉往定點醫療機構救治，並追蹤同航班的密切接觸者26人，落實集中隔離觀察。

通報指，截至23日，累計報告本地確診病例339例，本地疑似病例0例；境外移入確診病例75例，現有20例境外移入疑似病例正在排查中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

防疫有成 上海降為2級應對

山東原省長龔正 任上海市代市長

大陸境外移入39例 香港嚴厲封關14天

上海將日本移出疫情防控重點國家名單 納入菲律賓

相關新聞

陸新冠肺炎新增78例 武漢「零個案」5天後再現病例

中國大陸新冠肺炎昨日新增確診78例，新增7例死亡，累計8萬1171人確診、3277人死亡。在疫情重災區的湖北武漢，當地在...

香港now新聞台一名員工初步確診新冠肺炎

香港now新聞台一名剪接部員工，初步確診新型肺炎，正在醫院接受治療。

圖表看疫情／義大利死亡增至6077例 非港人不准入境香港

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

上海本地零新增破功 確診者曾接觸境外移入病例

中國上海官方今天宣布，23日新增一起2019冠狀病毒疾病本地確診病例。該病例曾與廣東的境外移入病例接觸。這也意味著，上海...

防疫有成 上海降為2級應對

上海以兩個月時間成功控制住新冠肺炎疫情，迄今已超過20天無本地新增感染病例。上海市政府因此宣布，3月24日零時起，將上海這次應對新冠肺炎的應急響應級別由「一級響應」降為「二級響應」。

香港封關 14天禁止入境

香港終實施嚴厲的封關措施，25日凌晨起，從海外國家或地區（不含台灣、大陸、澳門）抵港的非香港人，不准入境，措施生效為期14天。由台灣、大陸與澳門入境的香港人及非香港人，均要接受14天強制檢疫隔離。

大陸境外移入39例 香港嚴厲封關14天

香港實施嚴厲的封關措施，廿五日凌晨起，從海外國家或地區抵港的非香港人，不准入境，措施生效為期十四日。由台灣、澳門入境的香港人及非香港人，均要接受十四日強制檢疫隔離。

李克強：以武漢市為主戰場的本土疫情傳播已基本阻斷

大陸總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強今（23）日宣告，「當前，以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻...

上海將日本移出疫情防控重點國家名單 納入菲律賓

上海宣布，根據境外疫情發展態勢，結合上海防範境外疫情輸入工作實際，對疫情防控重點國家（地區）名錄進行調整，將日本調出，增...

武漢公車地鐵消毒準備復駛 未來將掃健康碼搭乘

武漢市今天封城剛好滿2個月，武漢自1月23日起公共巴士、地鐵全面停運。隨著疫情逐漸好轉，城市功能和市民生活逐步恢復。地鐵...

香港新增39人感染新冠肺炎 累計356人

香港新冠肺炎的新增個案近幾天持續出現雙位數，今天再有39人感染，累計有356人

「我想回家」 100多名滯湖北學童寫信求助蔡總統

第二批包機返台的台胞，即將解除隔離，不過仍有100多名台灣學童，沒搭上首批和第二批返台包機，仍滯留在在湖北，他們寫信給總...

熱門新聞

圖表看疫情／義大利死亡增至6077例 非港人不准入境香港

整理包／台灣新增26例 境外移入25例、本土1例累計195例

直播／今日新增26例確診 包括1例本土、25例境外

新增26例新冠！研究機構群聚再增 確診者女友確診

獨／華航飛台北15航班慘中鏢 至少二度載到國外確診客

疫情可能比義大利更慘！網曝西班牙失控的死亡率曲線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。