防疫有成 上海降為2級應對

聯合報 / 特派記者林則宏／上海報導
防疫有成，上海已基本走出這次新冠肺炎疫情陰霾，上海民眾的日常生活也正逐步恢復。 特派記者林則宏／攝影
防疫有成，上海已基本走出這次新冠肺炎疫情陰霾，上海民眾的日常生活也正逐步恢復。 特派記者林則宏／攝影

上海以兩個月時間成功控制住新冠肺炎疫情，迄今已超過20天無本地新增感染病例。上海市政府因此宣布，3月24日零時起，將上海這次應對新冠肺炎的應急響應級別由「一級響應」降為「二級響應」。

上海市政府周一表示，上海自3月3日起已無新增本地確診病例，根據大陸國家有關法律法規和「上海市突發公共衛生事件專項應急預案」，決定自3月24日零時起，將上海市重大突發公共衛生事件應急響應級別由「一級響應」調整為「二級響應」。

大陸根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，將突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和壹般（Ⅳ級）四級 。

「一級響應」是指發生特別重大突發公共衛生事件，省級指揮部根據大陸國務院的決策部署和統一指揮，組織協調本行政區域內應急處置工作 。

為應對這次新冠肺炎疫情，上海市政府1月24日宣布，啓動重大突發公共衛生事件「一級響應」機制，採取包括：進一步落實對重點地區來到上海人員實行居家或集中隔離觀察14天、全面實行各類進入上海交通道口衛生檢疫、取消各類大型公共活動等應對措施。

上周起，上海各大商場就逐步撤除了進場體溫檢測等措施，餐館也紛紛恢復「堂食」（入內用餐），博物館、圖書館、健身房等人潮較容易聚集的場所也重新對外開放。

不過，上海市政府強調，未來仍將繼續高度重視疫情防控工作，特別是以嚴防境外疫情輸入為重點，做好口岸防控和社區防控，鞏固疫情防控成效，統籌推進疫情防控和經濟社會發展。

上海 疫情 新冠肺炎 國務院 博物館

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