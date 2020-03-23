香港新增39人感染新冠肺炎 累計356人

香港新冠肺炎的新增個案近幾天持續出現雙位數，今天再有39人感染，累計有356人。

衛生防護中心總監黃加慶公布，今天新增的39宗病例中，30人在病毒潛伏期到過海外，其餘沒有外遊紀錄，包括一名在機場執行防疫工作的醫生。

新增的病患中還包括7名海外留學生和兩名空服員。

對於有醫生感染病毒，黃加慶說，衛生部門對醫護人員如何使用個人防護裝備是有指引的，他們會檢討這方面的問題。

他並說，目前疫情處於危急期，市民要減少社交活動，停止非必要的接觸和活動。