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香港新增39人感染新冠肺炎 累計356人
香港新冠肺炎的新增個案近幾天持續出現雙位數，今天再有39人感染，累計有356人。
衛生防護中心總監黃加慶公布，今天新增的39宗病例中，30人在病毒潛伏期到過海外，其餘沒有外遊紀錄，包括一名在機場執行防疫工作的醫生。
新增的病患中還包括7名海外留學生和兩名空服員。
對於有醫生感染病毒，黃加慶說，衛生部門對醫護人員如何使用個人防護裝備是有指引的，他們會檢討這方面的問題。
他並說，目前疫情處於危急期，市民要減少社交活動，停止非必要的接觸和活動。
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