5天新確診掛零難放心 中國當局令疾控隊續留湖北

新冠肺炎疫情重災區湖北省與武漢市連5天新增確診掛零，各省支援當地的醫療隊陸續撤離。但中國媒體財新網報導，各省支援的疾控工作隊卻暫緩撤離，關鍵在於當局對湖北和武漢仍不放心。

據中國國家衛健委官網公布，18至22日，湖北省與武漢市已連續5天新增確診掛零。報導指出，各省援湖北醫療隊自17日陸續撤離，至20日已撤離1萬2000人。但來自各地疾控部門的防控人員，還得繼續留駐。

報導指出，因湖北省疫情防控指揮部發布「關於國家及各省援鄂疾控工作隊暫緩離鄂的通知」，著眼於疫情防控，各省疾控工作隊暫緩離開，撤離時間由中央指導組防控組確定後另行通知。

報導說，中國疾控中心的知情人士指出，疾控部門暫緩撤退，是國家層面「對武漢、湖北情況暫時不放心」，「現在每天還能檢出幾例或10幾例無症狀陽性者，還不能判斷武漢的傳播是否徹底阻斷」，所以讓防疫隊停留幾日，保持戒備。

報導指出，武漢屬於疫區中心點，前期病例積累也比較多，暫緩疾控隊伍留下來，「其實還有很多後續的一些調查、溯源」。

報導說，中國疾控中心的知情人士說，確診病例零成長態勢能夠保持並穩定下來，下一步疾控隊伍才能撤離。此外，疾控隊伍留駐期間，還需負責培訓湖北當地的基層疾控人員。