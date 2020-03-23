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北京分流12航點禁國際航班直飛 廣州、上海防疫也升級

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

來源：YouTube

中國全力防堵境外輸入病例，而北京又是重中之重，繼20日將進入北京的國際航班分流到鄰近三個機場後，中國當局22日又下令，自23日0時起，所有飛北京國際航班均由12個指定入境點入境，檢疫為陰性後，再搭原班機到北京。有消息稱，這是保障首都安全，主要是讓全國兩會盡可能在4月底、5月初在北京召開。此外，廣州、上海也要求對入境人員實施核酸檢測，但入境廣州的不包括港澳台人士。

綜合媒體報導，中國民航局等五部門22日聯合發布「第一入境點」第二號公告，決定所有目的地為北京的國際客運航班，均從指定的第一入境點入境。

公告指出，自23日零時開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班，均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安等12個指定的第一入境點入境。

乘坐上述目的地為北京的國際航班旅客，在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，隨身行李清關。檢疫符合登機條件的旅客，可搭乘原航班再飛抵北京，客機貨艙所帶貨物在北京清關。

採取「第一入境點」是要紓解北京首都機場對於新冠肺炎的篩檢分流壓力及降低北京疫情防控壓力。據報導，全國兩會原定3月初開幕，但因疫情延遲，曾有報導指可能會在4月底、5月初召開。有消息稱，官方希望保障首都安全，讓兩會盡快召開。

報導說，上海市官方22日宣布，將對所有自「非重點國家和地區」抵達上海的人員，進行新冠肺炎病毒核酸檢測。這代表所有從境外抵達上海的人員，都須接受病毒檢測。

與上海同步，廣州當局22日也發布，所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經港澳台和市外口岸入境到廣州且抵達前14天內有外國旅居史的人員，其目的地為廣州的，實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，直到14天後無症狀且再次核酸檢測為陰性，才可解除醫學觀察。

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