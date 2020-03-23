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中國100公噸醫療用品運抵捷克 含數百萬副口罩

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

捷克國防部22日表示，一架自中國載運100多公噸醫療用品器材的龐大貨機已降落捷克機場，運來物資包括數百萬副口罩

中央社報導，由於捷克政府禁止民眾在未遮住口鼻之下外出，加上口罩缺貨，促使數以千計捷克民眾在家自製口罩。

捷克國防部表示，一架俗稱「魯斯蘭」的運輸機從中國深圳起飛，已降落在捷克中部城市巴多比契，運來物資還包括防毒面具。捷克國防部說，這次運輸方式屬於北大西洋公約組織「戰略空運國際解決方案」（Strategic Airlift International Solution，SALIS）的一環。

捷克媒體報導，這批貨運總重量達106公噸，包含500萬副口罩、200萬副防毒面具和其他醫療器材。此外，一架中國東方航空公司的飛機稍晚一小時後也在捷克首都布拉格降落，運來700萬副口罩。

報導還說，20日已有一架中國東方航空飛機降落布拉格，機上載有100萬副口罩。捷克國防部長梅特納另在聲明中表示：「我們現正計畫本月再進行二次（魯斯蘭）運輸行動。」他指出可能分別在24日和本月底。

歐盟成員國之一捷克已下令境內所有學校、酒吧、戲院、電影院和其他場所暫時關閉。捷克共有1070萬人口。

捷克內政部長哈瑪謝克20日透露，預計未來至少六周，每周將有三架運輸班機從中國運來醫療物資。

捷克 口罩 國防部

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