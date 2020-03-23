上海專家新指引：沒症狀或非醫療人員 不必隨時戴口罩
中國境內疫情趨緩，上海公衛專家22日在官方的記者會上，提出配戴口罩的新指引，指沒有發燒或咳嗽等症狀、非醫療與公共服務從業人員、以及非進入人員密集場所，可不必戴口罩。
中央社引述澎湃新聞報導，上海市疫情防控公共衛生專家組成員吳凡在上海新冠肺炎疫情防控工作記者會上提出了有關配戴口罩的四個指引。
一、有發燒、鼻塞、流鼻涕、咳嗽等症狀者必須配戴口罩。
二、依據執業規範和有關規定相關從業人員必須配戴口罩。包括：醫療機構醫務人員、從事公共服務從業人員、從事疫情相關工作人員。
三、進入人員密集場所的人員必須配戴口罩，包括：醫院、福利機構、學校、交通工具及車站、影劇院、室內遊樂場所等。
四、宣導年老及體弱者，免疫力低弱及慢性疾病患者外出時自願配戴口罩。
除了口罩以外，吳凡建議，民眾還是應該保留勤洗手、不隨意用手摸口鼻等防疫期間的習慣，並維持公共區域定時消毒制度。
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