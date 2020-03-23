有條件解封！武漢封城近2個月恢復交通 出現返工潮

武漢有條件解封了！武漢疫情防控指揮部21日發布通知，放寬湖北省內外人員入城及市內交通管制措施，在封城近兩個月後，武漢管制正式鬆綁。對於滯留在省外的武漢籍人員，只要有所在省分的健康碼（綠碼）即可返回，不得要求另行提供健康證明等。此外，武漢無疫情小區內的商業網點，也恢復對小區居民正常營業。

中新社報導，通知指，武漢市內跨區卡點一律取消，執行無疫情小區人員出入管理規定，即返工人員上下班憑健康碼綠碼和單位出具的返工證明，測溫正常即可出入小區；逐步開通、恢復市內公共交通。

湖北省內、省外人員返回武漢，按照「誰主張、誰申請」的原則，即申請、即批覆。省內人員憑健康碼綠碼通行，不附加其他手續。省外人員擁有外省健康碼的，在進入武漢市境內防疫卡點時亮碼通行，即只需查驗健康碼、測溫正常即予放行，不得要求另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。

湖北省內人員離開武漢，由所在轄區和行業主管部門受理申請，相關部門做好核酸檢測並出具健康證明，由責任單位按要求放行。

20日，漢口車站出現工作人員進行大消毒。21日，由十堰東站經襄陽東站的專列抵達漢口，近千名東風本田員工搭專列返回武漢。

19日起，武漢市允許無疫情小區居民分批在小區內活動，不少武漢市民在網上欣喜地曬出戶外「散步照」。武漢這座千萬人口的大城市，正漸漸恢復「生活氣息」。早前，湖北省各地已陸續「解封」，疫情較嚴重的孝感、黃岡前兩天也已放鬆交通管制，恢復公共交通運營，民眾生活逐漸恢復正常。