北京輸入確診增 患者平均傳2人

北京市疾控中心22日介紹，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，截至21日，北京市累計97例境外輸入確診病例。目前有大量境外來京旅客，一旦發生感染返回家中，將會有較高的風險傳染給家人。

北京日報報導，北京市確診病例分析結果顯示，親屬密切接觸者中的續發率達到17%。另外，北京市發生的聚集性疫情中，家庭聚集性疫情占絕大多數，高達86%，涉及病例數最多的家庭聚集性疫情達到七人。據現有資料推算，一名確診病例平均可傳染給兩名密切接觸的家庭成員；第一個病例發病後，平均七天後被傳染的家庭成員會出現症狀。

疾控中心指出，一、境外人員要嚴格遵守疫情防控相關法律規定，申報個人健康信息、旅行史；二、居家隔離與其他家庭成員間很難嚴格遵守隔離措施，可能把風險帶給家人，形成家庭聚集性疫情；三、集中隔離期間，旅客若出現發熱、咳嗽、乏力等不適狀況，應及時回報，並按要求配合做好救治工作。