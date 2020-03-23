快訊

流程不變！第二輪口罩線上預購 25日上午8時起跑

美國盟軍在哪裡？俄國、古巴派「醫療兵團」馳援義大利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京開鍘駐華美媒新動作 傳撤銷中籍雇員工作證

世界日報 / 中國新聞組╱北京23日電

媒體報導，知情人士說，北京撤銷了《紐約時報》、《華爾街日報》與《美國之音》等美媒駐華辦事處中國籍雇員的工作證。

聯合早報指出，這是北京在中美衝突升級中的最新反制舉措。報導引述南華早報指出，消息人士透露，隸屬中國外交部的北京外交人員服務局18日告知紐時的兩名中國新聞助理上述決定，華爾街日報與美國之音的各一名中國新聞助理也在同日接獲通知。

南華早報嘗試透過傳真及去電聯繫北京外交人員服務局，但沒有獲得回應。

按照北京當局規定，中國公民不能在外媒機構擔任記者，但可以擔任研究員、中文助理與秘書等。他們的工作大多時候其實與記者無異，但因政治上敏感，外媒的報導不會讓他們署名，他們也往往面對當局更嚴厲的審查。

據此前紐約時報報導，中國近日宣布，將驅逐在紐約時報、華爾街日報和《華盛頓郵報》工作的美國記者。它還要求這些媒體以及美國之音和《時代周刊》向中國政府提供有關其運營的詳細信息。

中國外交部表示，上述措施「完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制」。美國川普政府日前將五個官方中國新聞機構的駐美中國籍員工數量限制為100人，這些新聞機構被廣泛視為政府的宣傳媒體。

這些駐華新聞機構過去曾報導一些中國官員認為極其敏感的問題，包括積極報導了1月和2月的新冠病毒疫情。在中國中部地區疫情暴發的早期，中國政府當時曾試圖淡化其嚴重性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美撤離駐北京衛生官員 外媒：錯失防堵新冠病毒

星國也禁過境 北京設12入境檢疫點

防堵境外輸入病例 北京禁國際航班直接入境

武漢出獄女子潛返北京未被究責 前女婿被拘留

相關新聞

圖表看疫情／男高音多明哥自爆確診 梅克爾接觸染疫醫生居家隔離

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

每天仍檢出多例無症狀感染者 陸各地援鄂隊暫緩撤回

截至3月22日，湖北省已經連續四天新增病例零增長。各省派出的援鄂醫療隊自3月17日開始撤離，截至3月20日已經撤離1.2...

北京輸入確診增 患者平均傳2人

北京市疾控中心22日介紹，國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，截至21日，北京市累計97例境外輸入確診病例。目前有大量境外來京旅客，一旦發生感染返回家中，將會有較高的風險傳染給家人。

北京開鍘駐華美媒新動作 傳撤銷中籍雇員工作證

媒體報導，知情人士說，北京撤銷了《紐約時報》、《華爾街日報》與《美國之音》等美媒駐華辦事處中國籍雇員的工作證。

防疫有成 上海新冠肺炎應對等級24日起降級

上海以兩個月時間成功控制住新冠肺炎疫情，迄今已超過20天無本地新增感染病例。上海市政府因此宣布，3月24日零時起，將上海...

未按規定家居檢疫 香港36人被通緝

香港特區政府19日開始規定入境人士須接受家居檢疫14天，並要佩戴監察手帶，惟部分人違反檢疫令，甚至脫掉或剪去手帶。香港文匯報報導，警方過去兩日全力嚴打，在執法行動中發現41名受檢疫者違反檢疫令，當中5人已被警方截獲並送往檢疫中心，另將向其餘36名擅自離家者發出通緝令，搜尋他們下落。

美撤離駐北京衛生官員 外媒：錯失防堵新冠病毒

路透報導，在新冠肺炎疫情開始出現的幾個月前，美國撤離駐北京的一個重要的美國公共衛生官員職位，該職位旨在幫助發現大陸疫情。...

方艙醫院陸續關閉 武漢民眾爆：家人肺炎復發無醫院收

今日是武漢封城兩個月，官方表示，武漢和湖北都無新確診的個案，專門收治新型肺炎病情較輕患者的10多間方艙醫院，早前因為患者...

陸外交部：今派醫療團赴柬埔寨抗「疫」

大陸外交部官網公告，發言人耿爽稱，為幫助柬埔寨應對新冠肺炎疫情，大陸決定向柬埔寨派遣抗疫醫療專家組。專家組由大陸國家衛生...

大陸過去一日新增39人確診 全部屬輸入病例

中國大陸過去一日新增39例新冠肺炎確診病例，全部屬輸入個案，新增的9例死亡病例，全部來自湖北。

禁令生效前 上海再傳2境外移入病例曾在台轉機

在台灣全面禁止所有旅客來台轉機正式生效前，上海周一又宣布，22日發現的10例境外輸入性新冠肺炎確診病例中，兩人曾在台灣轉...

防堵境外輸入病例 北京禁國際航班直接入境

大陸連續多日沒有本土確診病例，但輸入型病例則快速增加。大陸全力防堵境外輸入病例，而北京又是重中之重。繼20日將進入北京的國際航班分流到鄰近三個機場後，大陸當局昨（22）日又下令，自23日零時起，所有飛北京國際航班均由12個指定入境點入境，檢疫為陰性後，再搭原班機到北京。

熱門新聞

圖表看疫情／男高音多明哥自爆確診 梅克爾接觸染疫醫生居家隔離

出國爭議燒到指揮中心 張上淳兩兒急發道歉聲明

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

病毒非源自中國？專家: 義北去年11月就出現奇怪肺炎

機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。