北京開鍘駐華美媒新動作 傳撤銷中籍雇員工作證

媒體報導，知情人士說，北京撤銷了《紐約時報》、《華爾街日報》與《美國之音》等美媒駐華辦事處中國籍雇員的工作證。

聯合早報指出，這是北京在中美衝突升級中的最新反制舉措。報導引述南華早報指出，消息人士透露，隸屬中國外交部的北京外交人員服務局18日告知紐時的兩名中國新聞助理上述決定，華爾街日報與美國之音的各一名中國新聞助理也在同日接獲通知。

南華早報嘗試透過傳真及去電聯繫北京外交人員服務局，但沒有獲得回應。

按照北京當局規定，中國公民不能在外媒機構擔任記者，但可以擔任研究員、中文助理與秘書等。他們的工作大多時候其實與記者無異，但因政治上敏感，外媒的報導不會讓他們署名，他們也往往面對當局更嚴厲的審查。

據此前紐約時報報導，中國近日宣布，將驅逐在紐約時報、華爾街日報和《華盛頓郵報》工作的美國記者。它還要求這些媒體以及美國之音和《時代周刊》向中國政府提供有關其運營的詳細信息。

中國外交部表示，上述措施「完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制」。美國川普政府日前將五個官方中國新聞機構的駐美中國籍員工數量限制為100人，這些新聞機構被廣泛視為政府的宣傳媒體。

這些駐華新聞機構過去曾報導一些中國官員認為極其敏感的問題，包括積極報導了1月和2月的新冠病毒疫情。在中國中部地區疫情暴發的早期，中國政府當時曾試圖淡化其嚴重性。