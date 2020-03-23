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未按規定家居檢疫 香港36人被通緝

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電
36人違檢疫令被通緝 面臨檢控 香港中國通訊社
36人違檢疫令被通緝 面臨檢控 香港中國通訊社

香港特區政府19日開始規定入境人士須接受家居檢疫14天，並要佩戴監察手帶，惟部分人違反檢疫令，甚至脫掉或剪去手帶。香港文匯報報導，警方過去兩日全力嚴打，在執法行動中發現41名受檢疫者違反檢疫令，當中5人已被警方截獲並送往檢疫中心，另將向其餘36名擅自離家者發出通緝令，搜尋他們下落。警方繼前晚到蘭桂坊巡查後，昨晚再聯同衛生署人員到尖沙咀金巴利道等一帶的酒吧食肆巡查，以看有否佩戴監察手帶的人違反檢疫令外出，並對其提出檢控。

行政長官林鄭月娥前日強調，特區政府會加強突擊檢查和巡查，在不予警告的情況下作出檢控。

政府發言人昨晚指出，執法部門過去兩日全力嚴厲執法，通過電子監察系統突擊檢查涉嫌違反檢疫令的人，發現5人曾經擅自離開居所，其中兩人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，隨後已將他們送往檢疫中心，而衛生署亦已聯同警方即時展開調查，並正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。

此外，警方在行動中亦發現另外36人擅離家居，警方將向他們發出通緝令，並會繼續搜尋他們的下落。

發言人說，特區政府強烈譴責任何意圖違反檢疫令的人，並認為此等行為極不負責任，嚴重影響公共衛生及他人健康，增加社區傳播風險，強調絕不容忍此等行為，必定嚴肅跟進，並警告擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月，以及罰款25,000元。特區政府呼籲所有受檢疫者不要以身試法，呼籲市民向警方舉報違反檢疫令的情況。

截至昨午6時，衛生署已發出408封警告信，徵詢律政司意見後，已對3名涉嫌違反檢疫令的人提出檢控。

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