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港疫情疑復發 專家籲考慮關閉餐飲娛樂機構

中央社 / 香港23日電

香港的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情似有復發風險，有醫學專家呼籲當局在必要時強制全部酒吧、食店、戲院和健身室等暫停營業。

香港昨天新增44人感染2019冠狀病毒疾病，累計有317人確診。令人擔心的是，昨天新增的個案中，有15人沒有外遊紀錄，顯示很有可能由本地傳播。

過去兩週，本地每天新增的個案中，8、9成都是外來輸入，令人覺得本地感染情況已受到控制。但昨天的訊息顯示，本地感染個案經過一段時間沉寂後，似有復發風險。

當局已感覺到問題的嚴重，行政長官林鄭月娥21日公布，23日起恢復實行一些防疫措施，比如關閉政府的康樂和體育設施。

這些措施早前因為疫情變得可控而取消。

政府防疫專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉昨天向媒體說，最近感染人數急升，數字還未反映仍在潛伏期而未發病的海外返港人士。

他擔心市民稍一鬆懈，就會導致社區大爆發，形容目前是「最危險的轉捩點」。

他說，在疫情處於最高峰時，很多地方的醫療體系會崩塌，不希望香港發生這種情況。

他必須呼籲市民自律，減少不必要的外出；如果市民在未來幾天持續不自律，政府可參考英國的做法，強制全部酒吧、食店、戲院、健身室等停業。

新冠肺炎 COVID-19

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