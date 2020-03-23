中國官方：新冠肺炎新增39確診皆境外輸入

中國官方今天通報2019冠狀病毒疾病情況，據中國衛健委公布的數字，22日新增39例確診，全數為境外傳入，疫情重災區湖北省的新增確診及疑似病例皆掛零。

中國國家衛生健康委員會上午在官網公布，22日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例39例，新增死亡病例9例（湖北9例），新增疑似病例47例。

當日新增治癒出院病例459例，解除醫學觀察的密切接觸者661人，重症病例減少96例。

當日新增報告境外輸入確診病例39例（北京10例，上海10例，福建6例，廣東6例，山東2例，甘肅2例，浙江、河南和重慶各1例）。截至3月22日24時，累計報告境外輸入確診病例353例。

截至3月22日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5120例（其中重症病例1749例），累計治癒出院病例7萬2703例，累計死亡病例3270例，累計報告確診病例8萬1093例，現有疑似病例136例。累計追蹤到密切接觸者68萬8993人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬701人。

疫情重災區湖北省22日新增確診病例為0，新增治癒出院病例447例（武漢434例），新增死亡病例9例（武漢9例），現有確診病例4768例（武漢4700例），其中重症病例1714例（武漢1699例）。

累計治癒出院病例5萬9879例（武漢4萬2788例），累計死亡病例3153例（武漢2517例），累計確診病例6萬7800例（武漢5萬5例）。新增疑似病例及現有疑似病例0例。

此外，香港特別行政區累計確診317例（出院100例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診21例（出院10例）。