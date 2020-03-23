快訊

國中會考首規劃第2次考試5月底舉行 維護檢疫隔離學生權益

NBA／回報喪失味覺嗅覺 首位染疫球員近況令人憂

中國官方：新冠肺炎新增39確診皆境外輸入

中央社 / 台北23日電

中國官方今天通報2019冠狀病毒疾病情況，據中國衛健委公布的數字，22日新增39例確診，全數為境外傳入，疫情重災區湖北省的新增確診及疑似病例皆掛零。

中國國家衛生健康委員會上午在官網公布，22日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例39例，新增死亡病例9例（湖北9例），新增疑似病例47例。

當日新增治癒出院病例459例，解除醫學觀察的密切接觸者661人，重症病例減少96例。

當日新增報告境外輸入確診病例39例（北京10例，上海10例，福建6例，廣東6例，山東2例，甘肅2例，浙江、河南和重慶各1例）。截至3月22日24時，累計報告境外輸入確診病例353例。

截至3月22日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5120例（其中重症病例1749例），累計治癒出院病例7萬2703例，累計死亡病例3270例，累計報告確診病例8萬1093例，現有疑似病例136例。累計追蹤到密切接觸者68萬8993人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬701人。

疫情重災區湖北省22日新增確診病例為0，新增治癒出院病例447例（武漢434例），新增死亡病例9例（武漢9例），現有確診病例4768例（武漢4700例），其中重症病例1714例（武漢1699例）。

累計治癒出院病例5萬9879例（武漢4萬2788例），累計死亡病例3153例（武漢2517例），累計確診病例6萬7800例（武漢5萬5例）。新增疑似病例及現有疑似病例0例。

此外，香港特別行政區累計確診317例（出院100例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診21例（出院10例）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

淫魔溫斯坦晚景淒涼 宣告確診罹患新冠肺炎

日本增47例確診新冠肺炎 累計1813例49死

土耳其增289例 1236確診新冠肺炎30死

英國新冠肺炎增至281死 境內所有麥當勞店面關閉

相關新聞

圖表看疫情／男高音多明哥自爆確診 梅克爾接觸染疫醫生居家隔離

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸過去一日新增39人確診 全部屬輸入病例

中國大陸過去一日新增39例新冠肺炎確診病例，全部屬輸入個案，新增的9例死亡病例，全部來自湖北。

禁令生效前 上海再傳2境外移入病例曾在台轉機

在台灣全面禁止所有旅客來台轉機正式生效前，上海周一又宣布，22日發現的10例境外輸入性新冠肺炎確診病例中，兩人曾在台灣轉...

防堵境外輸入病例 北京禁國際航班直接入境

大陸連續多日沒有本土確診病例，但輸入型病例則快速增加。大陸全力防堵境外輸入病例，而北京又是重中之重。繼20日將進入北京的國際航班分流到鄰近三個機場後，大陸當局昨（22）日又下令，自23日零時起，所有飛北京國際航班均由12個指定入境點入境，檢疫為陰性後，再搭原班機到北京。

武漢有條件解封！撤銷市內關卡 逐步恢復公共交通

新冠肺炎最先爆發地湖北省武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部22日傍晚發出通知，武漢市的關卡一律取消，逐步開通、恢復市內公共交通...

香港新冠肺炎確診突破300例 單日新增44例

香港22日再增44例新冠肺炎確診病例，累計達317例。今天新增的44人中，有29人曾到香港以外地區，其中7人是留學生

中超首例 比利時球員費萊尼確診新冠肺炎

經官方通告及球團確認，隸屬中國足球協會超級聯賽山東魯能隊的比利時籍國腳費萊尼，被確診感染2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）...

武漢一家三口出院後全「復陽」 專家：可能假治癒

武漢有一家三口染上新冠肺炎、治癒出院後檢測卻全部「復陽」，其中70歲的老人甚至病情加重。有醫師分析，病人可能符合出院條件...

中國零確診？ 陳時中：姑且聽之

中國官方公布之新冠肺炎確診新增個案數，已維持數天掛零。面對外界關切是否對中國降低旅遊疫情建議等級及邊境管制，中央流行疫情...

「和領導打過招呼」 留美生返杭州未隔離直接回家惹議

浙江杭州西湖區文鼎苑小區一名16歲留美女學生返回杭州後，未經集中隔離，直接回小區居家隔離，女學生的父親甚至還說已經和各級領導打過招呼，引發質疑。對於留學生未隔離檢測直接回小區，有家長指出...

前4次檢測都陰性 從美國回北京男子一確診就重症

北京市疾控中心副主任龐星火21日通報20日確診的一例境外輸入病例，指出該名男子自美國返回北京，13日出現發熱，轉運至定點醫院就診，14日、15日、17日、18日患者咽拭子標本檢測結果均為陰性，直到19日...

早知不回來…女華僑花30小時返中染疫 隔一排有人確診

浙江省麗水市一名西班牙華僑邱某某經奔波30多小時歸國後確診，當疾控中心工作人員20日聯繫上邱某某時，她話語間滿是懊悔，還說「得知自己確診感染，那時候，我感覺整個天都塌了...

熱門新聞

圖表看疫情／男高音多明哥自爆確診 梅克爾接觸染疫醫生居家隔離

出國爭議燒到指揮中心 張上淳兩兒急發道歉聲明

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

張上淳兒被爆出國滑雪FB曬照 醫怒：嚴重打擊醫護士氣

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。