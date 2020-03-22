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香港新冠肺炎確診突破300例 單日新增44例

中央社 / 台北22日電
香港22日再增44例新冠肺炎確診病例，累計達317例。 美聯社
香港22日再增44例新冠肺炎確診病例，累計達317例。 美聯社

香港22日再增44例新冠肺炎確診病例，累計達317例。今天新增的44人中，有29人曾到香港以外地區，其中7人是留學生。

綜合香港電台及香港蘋果日報報導，香港的2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情持續擴大，今天新增病例中，有4人都是凱莉山學校的教職員，全校確診案例累計已5人。

此外，一名未滿2歲大的嬰兒也感染新冠肺炎，是香港第3名嬰兒染疫。

44個新增確診個案中，有29人曾到外地，當中有7人是留學生。而另有15人未有外遊紀錄，當中有4人是去過蘭桂坊或Soho區。

醫管局總行政經理庾慧玲說，香港每天都有新增個案，隔離病床接近飽和。局方會在短期內啟用其他隔離病床，並將普通科病房改作負壓病房，期望3月底可增加400張負壓病床使用。

至於是否考慮設置港版「小湯山」醫院做法，醫管局說會與政府探討。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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