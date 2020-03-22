上海專家新指引：市民不必隨時戴口罩
中國境內疫情趨緩，上海公衛專家今天在官方的記者會上，提出佩戴口罩的新指引，指沒有發燒或咳嗽等症狀、非醫療與公共服務從業人員、以及非進入人員密集場所，可不必戴口罩。
澎湃新聞報導，上海市疫情防控公共衛生專家組成員吳凡下午在上海新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控工作記者會上提出了有關佩戴口罩的4個指引。
一、有發燒、鼻塞、流鼻涕、咳嗽等症狀者必須佩戴口罩。
二、依據執業規範和有關規定相關從業人員必須佩戴口罩。包括：醫療機構醫務人員、從事公共服務從業人員、從事疫情相關工作人員。
三、進入人員密集場所的人員必須佩戴口罩，包括：醫院、福利機構、學校、交通工具及車站、影劇院、室內遊樂場所等。
四、宣導年老及體弱者，免疫力低弱及慢性疾病患者外出時自願佩戴口罩。
除了口罩以外，吳凡建議，民眾還是應該保留勤洗手、不隨意用手摸口鼻等防疫期間的習慣，並維持公共區域定時消毒制度。
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