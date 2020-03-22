武漢一家三口出院後全「復陽」 專家：可能假治癒

武漢有一家三口染上新冠肺炎、治癒出院後檢測卻全部「復陽」，其中70歲的老人甚至病情加重。有醫師分析，病人可能符合出院條件，但體內病毒沒有完全清除，存在「假治癒」的現象。

人民日報主辦的健康時報21日報導，一名武漢醫生表示自己在門診遇到上述情況。原本治癒出院的患者出現病情反覆，這樣的例子並不罕見。

浙江第一批支援湖北醫療隊醫療總組長、浙院附屬第一醫院感染科主任醫師喻成波說，他遇過的例子是一名68歲的男性曾因2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）在武漢市肺科醫院治療22天，達到了出院標準後出院，但是8天後又出現發燒現象。

喻成波認為，核酸檢測復陽有可能是因為患者雖然符合了出院標準，但是其體內尤其下呼吸道依然存在病毒，繼而造成了病情有些反覆。此外，核酸檢測取樣時可能有偏差，會存在取樣差異的情況。

他表示，復陽病人的情況不外乎兩種，多數在復陽後症狀並不嚴重，救治後能再次治癒出院；但也確實有部分患者，復陽後病情反而比之前更嚴重。這可是能是患者本身有一些基礎性疾病，導致病情反覆。

喻成波提醒，面對目前出現的少部分「復陽」病人不必驚慌，但還是建議所有治癒的患者，在出院一個月後回醫院進行一次病毒抗體檢測後續追蹤。