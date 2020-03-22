「和領導打過招呼」 留美生返杭州未隔離直接回家惹議

浙江杭州西湖區文鼎苑小區一名16歲留美女學生返回杭州後，未經集中隔離，直接回小區居家隔離，女學生的父親甚至還說已經和各級領導打過招呼，引發質疑。對於留學生未隔離檢測直接回小區，有家長指出，自己的的兒子與該女生同班，卻被安排到酒店集中隔離。

錢江晚報報導，據網友爆料，一名16歲美國女留學生回杭州，未隔離檢測直接回小區，遭到阻攔後，女子父親說已溝通過可以不用集中隔離，可直接帶回小區，保安堅持原則不讓進入，雙方發生爭執衝突。

該社區施書記表示，這名美國女留學生返杭的情況，社區事先已經排摸到。西湖區疾控中心的車子載著該名留學生，抵達小區門崗時被攔下，「保安和業主們的第一反應是拒絕他們進入。」

據報導，施書記說，當時現場的社區工作人員再三確認，疾控中心提供的流轉單上，確實同意該女留學生居家隔離。同時社區又向西湖區疫情防控指揮部請示，認定這名女留學生存在特殊情況，同意進行居家隔離。

對於留學生未集中隔離，進入小區與保安業主發生爭執。杭州市西湖區新冠肺炎疫情防控指揮部回應，程某某16周歲為未成年人，符合《杭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組關於印發八大機制的通知》(杭防組〔2020〕7號)的規定，屬於不適宜集中隔離的人員，安排其進行居家隔離。