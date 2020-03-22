早知不回來…女華僑花30小時返中染疫 隔一排有人確診

浙江省麗水市一名西班牙華僑邱某某經奔波30多小時歸國後確診，當疾控中心工作人員20日聯繫上邱某某時，她話語間滿是懊悔，還說「得知自己確診感染，那時候，我感覺整個天都塌了。」而就在兩天前，和邱某某同航班回國的另一名華僑也在北京確診，兩人座位僅相隔一排。

麗水日報報導，邱某某回憶道，在西班牙期間，大部分時間她都獨自一人居家隔離，中間因特殊原因外出，防護措施也做得很好，逗留時間非常短，未與他人近距離接觸。

因西班牙疫情日益嚴峻，國內家人身體突然有恙，害怕封城無法回國的邱某某與好友孫某某兩人14日凌晨前往西班牙馬德里機場。在候機的10個半小時裡，邱某某全程佩戴口罩和手套，刻意與其他人員保持距離，吃食也是自帶。

飛機起飛後，邱某某的心更像是被吊了起來，一路上惴惴不安，「看到過一些宣傳視頻裡說，飛機是密閉空間，病毒在客艙內更容易傳播，因此心裡是有擔心的。」從馬德里飛回北京的10多個小時裡，邱某某因害怕交叉感染，全程不敢隨意活動，也不敢吃飯，盡量少喝水少上廁所。

邱某某坦言，從馬德里到麗水，一路奔波30餘個小時，身體極度勞累，「原本體質就差，病毒一下就有可乘之機了。」

現在，邱某某正在市集中醫療救治點接受治療，好友孫某某也仍在集中隔離點隔離觀察。

幾天來，因為不適應，邱某某一直吃不進喝不進，她哽咽說，「自己都已經防護得那麼細緻了，還是感染了。要不是家中有急事，我怎麼都不會回來。」